Teadmiseks: kuidas toimib ravimite ehtsuse kontrolli süsteem

„Uues süsteemis on kohustusi ravimitootjatel, hulgimüüjatel ja apteekritel, lisaks käivitub üheaegselt kogu Euroopas uus andmekogu – iga lüli siit võib põhjustada häireid kogu ketis. See ei tähenda, et ravim on võltsitud, tegemist on muudatustega kaasnevate raskustega, mis aja jooksul peavad leevenema. Oleme sellised olukorrad läbi arutanud ja oluline on, et kõik osapooled panustavad, et asjatult ei jääks keegi talle vajaliku ravimita,“ ütles ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp.