Vabatahtlikud pakuvad tuge 130 eakale ja erivajadusega inimesele

"Avalikud teenused on pigem suunatud elementaarsete vajaduste rahuldamiseks, samamoodi on inimene ise rohkem valmis abi paluma, kui küsimuse all on küte, toit või arstiabi. Kuid tunne, et sind pole kellelegi vaja, sa ei saa ümbritsevast aru ja pole ka kellegagi arutada, või mure, et üksi ei käi jõud isiklike asjade korrastamisest enam üle, on täpselt sama tähtsad, et ennast hästi tunda. Siin on vabatahtlik abi asendamatu,“ selgitas Tambaum.