Eesti vanim elanik Marta Kivi saab 107-aastaseks

„Ju need head geenid on,” vastas Marta poeg Jüri küsimusele, mis on tema arvates ema vitaalsuse saladus. „Nagu ta ise ütleb, et tuleb süüa siis, kui on nälg ja kõht nõuab,” muheles ta.

Kuidas aga Eesti üks auväärsemaid inimesi ennast vastu väärikat pidupäeva tunneb, selle kohta ütles Jüri, et ema muretseb, et kas nad suudavad ikka kõik külalised vastu võtta, kes tulemas on. Mõned päevad tagasi kimbutas Martat ka viirus, kuid see on õnneks taandunud. „Nii et tervis on tal praegu igati klaar,” kinnitas Jüri, kelle sõnul on emal Saaremaa ikka südames. Oma poja Jüri juurde kolis Marta 2001. aastal.