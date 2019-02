Veebruaris saab apteegis tasuta veresuhkrut mõõta

Eesti Diabeediliidu presidendi Ulvi Tammer-Jäätese sõnul peaksid veresuhkru taset määrama kindlasti kõik ülekaalulised, kõrge vererõhuga või vererasvade ainevahetuse häirega inimesed. Samuti need, kelle lähisugulaste seas on esinenud diabeeti või kel on endal olnud elu jooksul kõrgenenud veresuhkru näit. Riskirühma kuuluvad ka naised, kes on sünnitanud suure sünnikaaluga lapse. Kindlasti peaksid oma veresuhkrut taset laskma määrata kõik üle 40-aastased inimesed, kuna ea kasvades tõenäosus kõrgenenud eresuhkru taseme esinemiseks suureneb.