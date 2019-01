Kohtuvaidlusest olenemata on hospiitsteenus tagatud

Haigekassa kinnitab, et hospiitsteenus on igal juhul tagatud kõigile ravikindlustatud patsientidele, kes seda vajavad, ja kohtuvaidlus ei mõjuta teenuse kättesaadavust.

Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv selgitas, et hospiitsteenust rahastatakse praegu õendusabi teenuse kaudu ja see on osa sellest.