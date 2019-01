Kõige rohkem mõjutab inimese eluiga suitsetamine

Geenivaramu osalusel tehtud suuremahulised uuringud on andnud muu hulgas selgust eluea ja pikaealisuse geneetilise tausta kohta. Tulemused näitavad, et geenidel on inimese elueale küll mõju, kuid mitte seni arvatud kujul.

Krista Fischer selgitab, et enneaegset suremust mõjutab tõepoolest mitu teadaolevat elustiilitegurit, ent riskide ja põhjuslike tegurite mõistmisel on kasu nii genoomika kui ka muudest nn oomikauuringutest. Näiteks eristuvad eluea geneetilise riskiskoori alusel nii meeste kui ka naiste seas rühmad, kelle oodatav eluiga erineb teistest rohkem kui viie aasta võrra.

Krista Fischeri sõnul muudab biostatistika huvitavaks see, et analüüsitavate andmete taga on elusolendid – tihti ka inimesed. "See teeb uuritava valdkonna eluliseks ja mõnes mõttes ka väga tundlikuks. Nende analüüside tulemuste praktikas rakendamine eeldab põhjalikku tööd nii andmete kui ka matemaatilise metoodikaga. Näiteks on äärmiselt oluline mõista, milline põhjuslik mehhanism võis tekitada andmetest leitavaid statistilisi seoseid."