Ka kodutööd aitavad dementsusriski vähenedada

Dementsuse tekkimise tõenäosust võivad mõjutada mitmed tegurid. Mõned neist, nagu vanus ja geneetika, on vältimatud. Teised, näiteks suitsetamine ja muu ebatervislik käitumine, on elustiili valikud, mida inimene võib muuta.

Teadlased jõudsid järeldusele, et aktiivsemat eluviisi saab seostada parema mälu ja mõtlemisvõimega. Ka head käelised oskused on uuringu järgi seotud väiksema dementsusriskiga. Uuringust selgus, et suurendades füüsilist aktiivsust vähenes dementsuserisk koguni 31%. Kui inimene parandas aga oma käelisi oskusi ja tegeles tegevusega, mis arendas tema motoorikakeskusr, oli koguni 55% vähem tõenäoline, et teda ähvardab dementsus.