Röntgenpilte saab tulevikus teha ka perearstikabinetis

Küti sõnul aitab see pikalt oodatud muudatus perearstidel paremini inimesi ravida, kuna osa uuringuid saab kohapeal ära teha. ”Just maal elavad patsiendid hoiavad aga kokku aega ja raha, kuna nad ei pea ühe röntgeniülesvõtte pärast suuremasse keskusesse sõitma. Lõppkokkuvõttes aitab riigikogu otsus lühendada ravijärjekordi ning liigub selles suunas, et patsient oleks õigel ajal õiges kohas. Kaks kolmandikku erakorralise meditsiini osakondade ja kitsama erialaspetsialistide patsientidest on täna need, kes võiksid saada head arstiabi kodulähedasest perearstikeskusest,” rääkis Kütt.