Haigla ootab ravikindlustuseta tallinlannasid tasuta sõeluuringule

Kuna ravikindlustamata naiste vastuvõtu eest tasub emakakaelavähi ennetuse nädalal Tallinna linn, saavad tasuta kontrolli tulla üksnes naised, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinn, teatas linnavalitsuse pressiesindaja.

Vastuvõtule palub haigla eelnevalt registreeruda telefonil 666 5834 ja öelda, et soovitakse teha Pap-testi emakakaelavähi ennetuse nädalal.

Eestis on emakakaelavähi haigestumuse ja suremuse näitajad ühed kõrgemad Euroopas ning emakakaelavähi esinemisesagedus aina kasvab. Igal aastal saab Eestis ligikaudu 180 naist emakakaelavähi diagnoosi ning selle haiguse tagajärjel sureb 70 naist. Euroopas haigestub emakakaelavähki igal aastal ligi 60 000 ja sureb 30 000 naist aastas.

Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku juhataja Piret Veerus ütles, et just tänu regulaarsele kontrollile on võimalik avastada vähieelsed muutused varakult ja ennetada emakakaelavähi väljakujunemist.