Mune saab toitudes asendada üllatavate asjadega

Tervislike on neid toite, kus muna asendada ei saa, tegelikult üsna vähe. Tervislike toride meister Elari Kõivik sõnas, et põhilised asjad, millega muna saab asendada, on chia seemned ja üllatuslikult ka kodumaised linaseemned. Leotatud seemneid saab kasutada nii magustoitudes kui taigna sisse, sest see seob küpsetist. Tema sõnul ei saa hiljem ka maitsest aru, et toidus on muna asendatud.