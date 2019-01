PERH võttis esimesena kasutusele üleriigilise digiregistratuuri

Alates teisipäevast saab Regionaalhaigla eriarstide vastuvõtule broneerida vastuvõtuaega riiklikus patsiendiportaalis www.digilugu.ee. Teised haiglavõrgu haiglad liituvad üleriigilise digiregistratuuriga poole aasta jooksul.

Tervise- ja tööminister Riina Sikkuti sõnul teeb digiregistratuur inimeste jaoks arstiaja leidmise lihtsamaks ja suurendab läbipaistvust.

„Patsient saab edaspidi broneerida arstiaega kõikidesse raviasutustesse ühest kohast. Lisaks seotakse digiregistratuuri kasutuselevõtuga omavahel arstide väljastatavad digisaatekirjad ja broneeritud vastuvõtuajad. See tähendab, et korraga on võimalik broneerida aeg vaid ühe arsti juurde ning uue aja saab sama saatekirjaga broneerida alles siis, kui eelnev broneering on vabastatud,“ ütles minister Riina Sikkut.

See välistab võimaluse, et ühe saatekirjaga broneeritakse aegasid mitmete erinevate arstide juurde.

Digiregistratuuri juurutamine annab võimaluse ravijärjekordade täiendavaks sisuliseks analüüsiks. „Digiregistratuur ei lahenda automaatselt ravijärjekorda probleemi, kuid suurendab läbipaistvust. Tekib võimalus mõõta aega, mis kulub saatekirja väljastamisest kuni arsti visiidini. Seeläbi saame teada ka, kuhu tulevikus enam ressurssi suunata,“ lisas Sikkut.

Esialgu on võimalik riikliku patsiendiportaali kaudu broneerida vastuvõtuaegasid üksnes Põhja-Eesti Regionaalhaigla vastuvõttudele.

„Regionaalhaigla on tihedas koostöös Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusega testinud läbi kõik päriselus ettetulevad võimalikud olukorrad, et tuvastada probleemid ja kitsaskohad, et kasutajatele oleks süsteem töökindel ja turvaline. Oleme tänaseks valmis avama vastuvõtuaegade broneerimise, muutmise ja tühistamise võimaluse läbi patsiendiportaali digilugu.ee,“ ütles Põhja-Eesti Regionaalhaigla e-haigla juht Imbi Kivi-Sild.

„Endiselt on võimalik vastuvõtuaegasid planeerida ka teisi kanaleid kasutades – nii telefonis, haigla enda digiregistratuuris kui haigla registratuuris kohapeal.“

Üleriigiline digiregistratuur täidab oma tegelikku eesmärki siis, kui võimalikult paljud tervishoiuasutused on lahenduse kasutusele võtnud. Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) juhi Katrin Reinholdi sõnul sõltub teiste haiglate liitumise aeg nende arendusvõimekusest ja raviasutuste infosüsteemide keerukusest. Arendusteks vajaliku info on TEHIK nii raviasutustele kui infosüsteemide arendajatele edastanud,“ ütles Katrin Reinhold.

Eesti Haigekassa juhi Rain Laane sõnul on raviasutustel huvi digiregistratuuriga liitumiseks olemas. „TEHIKul on vajalik tehniline võimekus loodud, seega on haiglatel aega pool aastat teha enda infosüsteemide arendused ja digiregistratuuriga liituda. Sellekohase märke oleme teinud ka ravi rahastamise lepingutesse,“ ütles Rain Laane.

„Haiglate Liidu jaoks on digiregistratuuri juurutamine ja arendamine selle aasta üks olulisemaid prioriteete,“ ütles Eesti Haiglate Liidu juhatuse esimees Urmas Sule. „Oleme kokku leppinud kõigi haiglate valmisoleku liitumiseks hiljemalt juulis ja tagame projekti patsiendikeskse rakendamise.“

Kokkuleppe kohaselt liituvad teised haiglavõrgu haiglad digiregistratuuriga poole aasta jooksul. Liitumise täpsem ajakava peaks selguma jaanuarikuu jooksul. Kuid liituma on oodatud ka eratervishoiuasutused. Kõik tervishoiuteenuste pakkujad, kes soovivad, et inimesed näeksid vabu vastuvõtuaegu ja saaksid broneerida patsiendiportaali kaudu aega ka nende asutuses toimuvatele eriarsti vastuvõttudele, saavad üleriigilise lahendusega liituda.

Katrin Reinhold rõhutas, et loodud lahendust on kavas järk-järgult edasi arendada. „Esimeses etapis on loodud võimalus vastuvõtuaegasid broneerida, muuta ja tühistada, näha kõiki väljastatud saatekirju ja tehtud broneeringuid ühes vaates. Jälgime ja hindame, kuidas digiregistratuuri juurutamine sujub ning seejärel kavandame edasised arendused,“ ütles Katrin Reinhold. „Meie eesmärk on, et uus lahendus oleks kasutaja jaoks võimalikult mugav ja raviasutustele võimalikult kasulik töö korraldamisel.“