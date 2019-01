Pea pooltuhat Tšernobõli veterani saavad riigilt toetust

Mõlema toetuse suurus on 230 eurot ja amet maksab neid kord aastas jaanuaris. „Sünnijärgsetele Eesti kodanikele makstakse represseeritu toetust, ka Tšernobõli katastroofi likvideerimise eest, juba viimased 15 aastast. Eelmisel aastal hakati Tšernobõli aatomielektrijaama avarii likvideerijate toetust maksma ka mittekodanikele,“ rääkis sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna nõunik Katrin Välling.

Tšernobõli aatomielektrijaama avarii likvideerijatele maksti toetust esmakordselt möödunud aasta aprillis. Toetus on mõeldud sunniviisiliselt tuumakatastroofi tagajärgi likvideerima saadetud kodakondsuseta inimestele ja naturalisatsiooni korras Eesti kodakondsuse saanud inimestele. Tingimus on, et nad elavad täna ja elasid ka enne Tšernobõli katastroofi Eestis.