Terviseameti nõuanded pühadeks: tarbi mõistlikult ja võta ravimid külla kaasa

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna kiirabi peaspetsialist Kalev Pahla sõnul on jõulud ja aastavahetus aeg, mil inimesed on kõrgendatud meeleolus ning liiguvad palju ringi.

„Kodust välja minnes tuleb veenduda, et kõik vajalikud rohud said ikka kaasa,“ ütles Pahla. Samuti mõjutab kiirabi ja haiglate erakorralise meditsiini osakondade töökoormust nii erinevate viirushaiguste nagu gripi levik, pühade ajal juhtunud õnnetused ning sel aastal ka tõsisasi, et perearstikeskused on pühade ja nendele eelnevate puhkepäevade tõttu viis päeva järjest suletud.