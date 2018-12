Mis on Anne Veski parim oskus vanaemana?

Küll on ta aga aru saanud, et end lõhki rebida pole mõtet. “Selle rebestamise eest keegi aitäh ei ütle. Kui sellest aru saad, hakkad tegema valikuid. Kõiki töid, mis mulle pakutakse, ei jõua ega kavatsegi ma ära teha. Olen õnnelikus artistiseisuses ja võin valida, kas ma kuhugi lähen või mitte.”

"Omal ajal sõitsin pidevalt ringi ja ei näinudki oma tütart kasvamas. Oi, mu lapselapsed on parajad marakratid ja ma pole ju ka normaalne vanaema. Kui teised on nädalavahetustel vabad, siis nende vanaema on tööl. Nad on harjunud, et saame kokku rohkem koolivaheaegadel. Siis nad tulevad hea meelega, sest neil on vaba põli ja keegi neid ei kasvata. Kodus neid kasvatatakse, mina annan neile vabadust ja lasen neil olla. Mängime ka lauamänge ja oleme loomaaia risti-põiki läbi käinud."