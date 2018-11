"Hommik": Kas täiskuu tõesti mõjutab meie psüühikat?

Astroloogi sõnul mõjutab kuu meid erinevalt – see oleneb inimese enda astroloogilisest pildist. Samuti on täiskuud erinevad.

“Praegu on täiskuu kaksikute märgis. Selle täiskuu põhiprobleem on see, et mõeldakse end ise hulluks,” tõi ta näite, kuidas täiskuu hetkel inimesi mõjutab.