Vanemad Sotsiaaldemokraadid: tasuta vaktsiin aitab vähendada eakate gripisurmasid

“Eelmisel gripihooajal ehk siis oktoobrist maini oli Eestis tervelt 94 gripist tingitud surmajuhtumit. Valdav osa grippi surnud inimestest olid vanemad kui 65 aastat. Nii kõrge suremuse üheks põhjuseks on see, et meil on väga vähesed inimesed vaktsineeritud,” ütles Vanemate Sotsiaaldemokraatide juhatuse liige doktor Arvo Mesikepp.

„Kuna grippi haigestub kõige rohkem vanemaid inimesi ja vaktsiin aitab ära hoida paljusid haigestumisi ning vähendada surmade arvu, siis toetame me igati terviseminister Riina Sikkuti ettepanekut, et vanemaealiste tasuta vaktsinieerimisega tuleb alustada hiljemalt järgmisel sügisel,” lisas Mesikepp. Tema sõnul on Eesti kahetsusväärselt ainus Euroopa Liidu riik, mis ei hüvita vanemaealistele ega teistele riskirühmadele gripivaktsiini.

”Doktorina soovitan kõigil end ise gripi vastu vaktsineerida. Ja seni kuni riik pole appi tulnud kutsun kandma hoolt selle eest, et eakad lähedased saaksid vaktsineeritud. Gripivaktsiin hakkab tervetel inimestel mõjuma 10–14 päeva pärast süstimist ja selle mõju kestab kuni aasta,” rääkis Mesikepp. Vaktsiin ei anna tema sõnul küll sajaprotsendilist kaitset, aga kui inimene peaks siiski haigestuma, möödub haigus kergemini ja oht raskete tüsistuste tekkeks on väiksem.

Ja seni kuni riik pole appi tulnud kutsun kandma hoolt selle eest, et eakad lähedased saaksid vaktsineeritud.

”Osa vaktsineerimise vastaseid väidab, et vaktsiin on kahjulikum kui grippi haigestumine. See on vale. Vaktsineerimise kõrvaltoimeid on olemas, kuid need mööduvad kiiresti, umbes päeva-paari jooksul ega vaja reeglina ravi,” lisas Mesikepp.