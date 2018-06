Elanikkonna vananedes on väärikas vanaduspõlv saamas inimeste uueks sihiks. Ometi on endiselt suureks probleemiks see, et sobivasse eakate kodusse saamiseks tuleb kuid, vahel isegi aastaid oodata, kõrgest hinnast rääkimata. Juuni lõpus avab Nõmmel uksed uus eakatekodu. TV3 saade «Seitsmesed uudised» käis kohapeal.