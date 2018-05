Väärikate ülikooli loengutel osales õppeaasta jooksul 2300 õppijat

Väärikate ülikooli loengud toimuvad Tartus, Tallinnas, Pärnus, Viljandis, Kuressaares, Narvas, Türil, Valgas ja Keilas. Tallinnas ja Narvas pakutakse loenguid ka vene keeles. Väärikate ülikooli projektijuht Laura Roop tõdes, et loengud ja seminarid on leidnud Eestis head vastukaja ja sooja suhtumist. «Mul on hea meel, et osalejate ja programmi lõpetanute arv on iga aastaga suurenenud. Usun, et tuleb juurde uusi kohti, kus korraldada väärikate ülikooli programme, sest mitme suure valla esindajad on pöördunud meie poole sooviga teha koostööd,» rõõmustas Roop.