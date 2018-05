Augustist muutuvad sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse hinnad

Ministri sõnutsi on hinnamuutuse tinginud spetsialistide puudus ning sellest tulenevalt teenuse kättesaadavuse ja kvaliteedi halvenemine. «Peame inimestele tagama teenuste kättesaadavuse, mis on viimastel aastatel takerdunud asjatundjate puuduse taha,» ütles Kaia Iva.

«Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse hinnad on püsinud peaaegu muutumatuna mitmeid aastaid ning see on hakanud oluliselt mõjutama teenuste kättesaadavust. Teenuse pakkumiseks on vaja asjatundlikke spetsialiste ning see eeldab ka kõrgemaid tööjõukulusid. Seega, et kvaliteetset teenust oleks võimalik pakkuda ka edaspidi, peame olema võimelised maksma konkurentsivõimelist töötasu teenust osutavatele inimestele,» rääkis Iva.