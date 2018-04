Aprillis maksti välja esimene toetus Tšernobõli likvideerijatele

Toetus on mõeldud inimestele, kes saadeti sunniviisiliselt likvideerima Tšernobõli tuumakatastroofi avarii tagajärgi. Toetuse määramise eelduseks on, et inimene elas enne Tšornobõli katastroofi ja elab ka praegu Eestis. Tuumakatastroofi tagajärgi likvideerima võis inimene olla saadetud ka teisest riigist.