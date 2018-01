Meie küla eided käisid Gomeral

Ave maja juures on matkaradade üks ristmikke, teekesed kenasti viitadega märgistatud, mis ei tähenda, et valele rajale eksimine poleks lihtne. Aga Ave ei eksinud. Ühel päeval läksime kaema saare üht peamist vaatamisväärsust – Garajonay rahvusparki, looduskaitse all olevat imelist ürgmetsa, mis oleks nagu ulmefilmis nähtud või muinasjutust loetud võlumets oma hiigelsuurte kanarbiku- ja loorberipuudega (need ei ole need päris söögi-loorberid, vaid nende sugulased, teadis Ilma-Martin rääkida). Ja tõsi on seegi, et hiigel-hiigelammu tatsasid siinsamas ringi türannosaurused. Praegu poleks ilma selle fantastilise ürgmetsata elu La Gomeral võimalik, sest see mets, kõrgel mägedes, töötleb kogu vihma ja udu näol saada oleva niiskuse puhtaks joogiveeks. Siit saavad alguse allikad, mis mägedest allpool asuvatesse suurtesse reservuaaridesse kogutakse, kust toimubki kogu saare varustamine puhta veega.