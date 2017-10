Konkursi «Aastad täis sära väärikust» laureaadid 2017 selgunud

TEGU EAKALE laureaadid

INDREK KELK on Klubi Tartu Maraton juhatuse esimees, projektide direktor, rahvaspordi ürituste korraldaja. Ta on kaasanud pensionärid Tartu Maratoni üritustele, pidanud pensionäridest põhidistantside võitjaid eriliselt meeles. Tema eestvedamisel on aasta-aastalt kasvanud eakate osavõtt Tartu Maratoni sarja üritustest, sest tingimused on neile väga soosivad ja soodsad.

AARE METSJÄRV Tallinnast on KLUBI KESKPÄEV eestvedaja. Klubi koondab 50‒60 Haabersti eakat. Korraldatakse üritusi, külas käivad lektorid, poliitikud, näitlejad. Peetakse meeles sünnipäevalapsi. Suvel käiakse ekskursioonidel. Koos on istutatud puid. Motoks on Reet Linna sõnad «Me elame veel».

EPP JOHANI ja VALLY-REET JÄRS on Viljandi Aktiivsete Seltsiliste Grupi koordinaatorid ja tegutsevad isikliku abistajana. Nad on Viljandi haigla rakkerühmas Viljandi Maanaiste Ühenduse esindajad. Epp annab oma kogemusi edasi MTÜ Teeme juhina. Koos osalevad «Seltsilise teenuse arendusprojektis», mille eesmärk on lahendada maapiirkonnas sotsiaalset tõrjutust.

ERIAUHINNAD

ÜLLE KARU – Eakate elu peegeldaja

Ligi 30 a teinud Vikerraadios õnnesoovisaadet, mille tähtsust on raske üle hinnata; eakatele mõeldud «Päevatee» saadet teeb suvest 2009.

EHA TOPOLEV – eripreemia Eakate Festivali käimalükkamise eest

Eha Topolev on MTÜ Inkotuba juhataja, kelle ideena on eakate festival kaheksa aastat tagasi alguse saanud.

Kahepäevast festivali korraldavad ajakiri 60+ ja mittetulundusühing Eakate Festival, festivali toetavad Apotheka apteegid, Tallinna Linnavalitsus ning Tallinna Sotsiaal- ja tervishoiuamet, Tena, Corega, Tallink ja Viking Line ning AS Eesti Meedia.

Festivaliuudised kodulehel www.60plussfestival.ee.