Sotsiaalkaitseminister eakate festivalil: me kõik jääme vanaks

«Me kõik saame ju vanaks ühtemoodi, igal aastal ühe aasta võrra. On meie valida, kuidas me sellesse suhtume,» nentis sotsiaalkaitseminister Kaia Iva eakate festivali esimese päeva eriprogrammi alguses külalisi tervitades.

Ministri kinnitusel väljendab eakate aktiivsust kasvõi asjaolu, et nad küsivad tihti praktilisi küsimusi alates sellest mis ühes või teises valdkonnas muutumas on, kuni selleni mis muutumatuks jääb – otsitakse niiöelda kindlust. Samuti ollakse üldiselt üsna teadlikud sellest, mida riigi tasandil tehakse.

Pensionäride küsimusi grupeerides tooks sotsiaalkaitseminister välja kolm põhilist: Mis saab pensionitõusust? Ka uuel aastal jääb pension jätkuvalt tõusma. Aprillis tehakse uued pensioniarvestused. Üks muudatus peaks jõudma üksielavate pensionäride pangaarvele aga juba homme, 5. oktoobril. Mis muutub eaka/pensionäri jaoks seoses tulumaksuvabastusega? Järgmisel aastal on pension 500 euro ulatuses tulumaksuvaba, kui sissetulek on alla 1200 euro. Mis veel muutub? Uue aasta esimesest jaanuarist saavad vanemad, kes on lapsi kasvatanud, iga järeltulija pealt pensionilisa. Samuti tõuseb represseeritute toetus 230 eurole ning kohalikud omavalitsused hakkavad matusetoetust maksma.

Väärikate ülikoolid ja eakate nõukogud

«Koos muudetakse maailma – meil on suurepäraseid võimalusi jagada kogemusi ja teadmisi. Üheks väljendiks on väärikate ülikoolid, millest viimane alustas sel aastal näiteks Viljandis,» ütles minister Iva. «Sellised projektid sünnivad koostöös, kuid ainult siis kui te selleks ka huvi üles näitate,» lisas ta.

Teine aspekt, millele tähelepanu juhiti, oli seeniorite osalus KOV juhtimisel. Minister rõhutas ja tuletas meelde, et on teinud KOV esindajatele ettepaneku luua igas uues omavalitsuses eakate nõukojad, mis panustaksid aktiivselt omavalitsuste käekäiku. Samuti rõhutas sotsiaalkaitseminister vabatahtliku töö tähtsust. «Juba aasta lõpus kavatseme välja kuulutada hanke, et leida organisatsioonid, kes toetaksid, koordineeriksid ja nõustaksid vabatahtlikku tööd kohalikes omavalitsustes,» ütles Iva. «Loodan, et teil jätkub tervist, tahtmist toimetada, uudishimu ja kaaslasi teie kõrvale,» lisas ta.