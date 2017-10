Konkursi «Aastad täis sära ja väärikust» kandidaadid 2017

EAKAD KUI KULTUURIKANDJAD

MAIMU JANISK Räni alevikust Tartumaal on 53 aastat olnud tantsuõpetaja, praegu juhendab kaht rahvatantsurühma. Teinud ise palju tantse oma rühmadele. Tartumaa Memme-Taadi Lustipeo üks lavastajatest, viimastel aastatel liigijuht. Tema tantsumemmed osalevad paljudel üritustel, ka II Eesti Naiste Tantsupeol. Rahvakultuuri tulihingeline edasiviija.

TATJANA OSEPTSOVA on Ida-Virumaal Sillamäe Vene Kultuuriühistu juhataja. Kauane õpetaja ja koolidirektor. Huvitub teiste kultuuride ja tavade tundmaõppimisest. Ühistu organiseerib ja koostab projekte, aitab ja arendab suhteid teistest riikidest ja linnadest kollektiividega. Tatjana eestvedamisel loodi inglise keele süvaõppeklass. Lõi lastele kooristuudio. Organiseeris mitmelt maalt osalejatega „Baltimaade Kultuuri Sillad”. Sillamäe linna aukodanik, fondi Blagovest laureaat.

ENE PUHMASTE Järvamaalt on Koigi seltsielu eestvedaja. Koigi kultuuriseltsis tegutseb üle 10 ansambli ja estraaditrupi, mis on oma sära ja kooskäimise tahtega eeskujuks paljudele.

HELLE PAJULA Sõmerust Lääne-Virumaal on ellu kutsunud lauluklubi „Külast külla”, kus käivad korra kuus koos 80 eri vallast lauluhuvilised. Ta on koostanud lauluraamatu, korraldanud ühisväljasõite. Ta on Uhtna hooldekodu tegevusjuht, korraldab läbi lauluõhtuid, ratastoolitantsu. Käib eakatele laulmas ja pilli mängimas, on ka õhtujuhi rollis. Ta on saanud Sõmeru valla aumärgi, kodanikupäeva aumärgi.

RANNAROOTSI MUUSEUMI NELJAPÄEVAKLUBI Läänemaal on toiminud juba 25 aastat. Suurim saavutus on 20 meetri pikkune tikitud tekstiilipannoo, mis kujutab eesti-rootslaste ajalugu. Plaan on teha samalaadne pannoo emigreerunud rootslaste käekäigust.

TEGU EAKALE

INDREK KELK on Klubi Tartu Maraton juhatuse esimees, projektide direktor, rahvaspordi ürituste korraldaja. Ta on kaasanud pensionärid Tartu Maratoni üritustele, pidanud pensionäridest põhidistantside võitjaid eriliselt meeles. Tema eestvedamisel on aasta-aastalt kasvanud eakate osavõtt Tartu Maratoni sarja üritustest, sest tingimused on neile väga soosivad ja soodsad.

AARE METSJÄRV Tallinnast on KLUBI KESKPÄEV eestvedaja. Klubi koondab 50‒60 Haabersti eakat. Korraldatakse üritusi, külas käivad lektorid, poliitikud, näitlejad. Peetakse meeles sünnipäevalapsi. Suvel käiakse ekskursioonidel. Koos on istutatud puid. Motoks on Reet Linna sõnad „Me elame veel”.

EPP JOHANI ja VALLY-REET JÄRS on Viljandi Aktiivsete Seltsiliste Grupi koordinaatorid ja tegutsevad isikliku abistajana. Nad on Viljandi haigla rakkerühmas Viljandi Maanaiste Ühenduse esindajad. Epp annab oma kogemusi edasi MTÜ Teeme juhina. Koos osalevad „Seltsilise teenuse arendusprojektis”, mille eesmärk on lahendada maapiirkonnas sotsiaalset tõrjutust.

EVA LINNO on Järvamaal Koeru kulutuurimaja tegus ja tubli töötaja, kes on alati abiks ja toeks eakatele, olgu siis tegu transpordi või ürituse korraldamisega või sootuks arvutiabiga.

KRISTA JÜRGENS on samuti Koeru kulutuurimaja töötaja, kelle abi ja tuge eakad kõrgelt hindavad.

Aidanud korraldada kultuurimaja üritusi.

MARGIT SOIEVA Palalt Jõgevamaal on aastaid korraldanud eakatele laulupäeva, mis on menukas nii kodukandis kui ka kaugemal. Tema südameasjaks on eakate vaba aeg. Rõõmsameelne ja hea suhtleja. Naudib koostööd soliidses eas inimestega.