Rootsi pensionär süttis haiglas põlema

Sellel aastal 97 saav naine oli ülikoolis haiglas just operatsiooni lõpetanud, kui intsident juhtus, kirjutab kohalik ajaleht Sydsvenskan. Pärast operatsiooni kattis haiglaõde naise haava vedela kaitsva kirmega, mis on kasutusjuhendi kohaselt «kergesti süttiv ja tuleb eemal hoida sädemetest, avatud leegist ja teistest süüteallikatest».

Samal ajal, kui õde kirmet paigaldas, kutsuti arst ära teist juhtumit menetlema. Naasmisel märkas kirurg, et patsiendi vastne haav veritseb ning otsustas verejooksu kiiresti diatermilisel (soojusravi – elektrokirurgiline nahakoe põletamise tehnika) meetodil sulgeda. Selsamal hetkel süttis haiglaõe poolt patsiendile kantud kirme põlema. Õde kustutas põlengu koheselt ning naine sai ainult väikseid põletushaavu.

Raportis Rootsi Tervise- ja sotsiaalhoolekande inspektsioonile kirjutab haigla, et naine oleks võinud kannatada tõsiseid vigastusi. Ajaleht Sydsvenskan vahendab, et haigla väitel oli intsidendi põhjuseks «möödarääkimine» õe ja arsti vahel, kui viimane pidi operatsiooniruumist teiste kohustuste täitmiseks lahkuma. Nüüdseks on haiglas töökorraldust muudetud nii, et kaitsekirmet tohib peale kanda ainult pärast soojusravi masina väljalülitamist.