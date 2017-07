Teleoperaatori valimiseks varu aega

«TV3 ja Kanal2 vabalevist kadumine puudutab vaid neid televaatajaid, kes tänaseks ei ole ühegi operaatoriga teenuselepingut sõlminud,» rõhutas Starmani toodete ja teenuste osakonna juht Silver Soomre. «Kindlasti jääb alles ka neid kliente, kes jäävadki vaatama vaid rahvusringhäälingu poolt tasuta edastatavaid telekanaleid, kuid ilmselt sõlmib enamus neist lepingu mõne sobiva teleoperaatoriga,» lisas ta.

Kahe telekanali ärakadumisuudise kõlapinna osas ei ole Starmani inimesed hetkel täheldanud, et piirkonniti oleks huvi teenuse vastu kõrgem või madalam. «Küll aga on päris palju kliente teinud oma otsuse juba tänaseks, sest 1.august ei ole enam kaugel ja ehkki Starman pakub lepingu sõlmimiseks mugavaimat lahendust, kus teenus ja lepingud tuuakse kulleriga tasuta koju, siis on järjekorrad kiired tekkima,» nentis Soomre. «Seda eriti just tehnikute aegade osas, sest kui peaks juhtuma, et kliendil ei õnnestu ühel või teisel põhjusel teenust ise tööle saada, saadab Starman kohale ka tasuta tehniku, kes telepildi tööle paneb.»

Telia Eesti meelelahutuse ja multimeedia valdkonna juht Karl Anton ütles, et kuna TV3 ja Kanal2 vabalevist lahkumise teema on suhteliselt värske, siis pole nad veel täpsemaid ülevaateid klientide pöördumiste kohta maakondade lõikes teinud. «Küll saab öelda, et tänased vabalevi kliendid on asunud otsima uut teleteenuse pakkujat ning osa neist on Telia näol selle juba ka leidnud. See kehtib kogu Eesti kohta ning Järvamaa pole siin erand,» märkis ta. «Pöördutakse peamiselt telefoni teel - selleks on Telial avatud eraldi vabalevi infonumber. Samuti saab Telia pakutavate võimalustega tutvuda eraldi veebilehel.»

Viasati ärijuht Aet Viira selgitas, et Viasati tugevuseks on lisaks paljudele tuntud rahvusvahelistele telekanalitele ka kvaliteetse sisuga omatoodetud kanalid (tõsielu-, filmi- ja spordikanalid), mida on rohkem kui teistel läbi õhu levivatel teleoperaatoritel. «Näiteks saavad spordisõbrad rahvusvahelistele mängudele ja võistlustele kaasa elada Viasat Sport Balticu vahendusel. Tegu on ainulaadse spordikanaliga Eestis, kus otseülekandeid kommenteerivad kohalikud oma ala eksperdid. Lisaks on Viasati pakettides erinevate teemadega HD kanaleid, mis pakuvad teistest digikanalitest oluliselt paremat pildi- ja helikvaliteeti,” täpsustas ta.

Viasati digiTVga saavad liituda kõik, kellel on sobivad võimalused satelliitantenni paigaldamiseks. Sobivate võimaluste olemasolu aitavad aga kliendi jaoks välja selgitada tehnikud, kes tulevad kliendi juurde kohale. Mingit lisatasu see ei nõua ning kui tõesti peaks juhtuma, et tehniliste võimaluste tõttu satelliitühendust paigaldada ei saa, siis seda ka ei paigaldata ning mingeid lisakohustusi kliendile ei teki. Tegemist on Viira sõnul aga pigem harva esineva erandiga ja Viasati digiTV telepilt jõuab võrdselt hea kvaliteediga igasse Eesti nurka.

Kui inimene elab maapiirkonnas oma majas ning telerivaatamisharjumused on tagasihoidlikud, soovitaks Viasati ärijuht Aet Viira talle paketti Viasat Hõbe, mis sisaldab vähemalt 35 telekanalit. Paketi kuutasu algab 9.99 eurost. Hõbepaketiga liitumine ja tehnika paigaldus on tasuta. Praegu kehtiva kampaania korras saab televaataja nautida teleteenust esimesed kolm kuud tasuta.