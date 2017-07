Uuring: eestlased tunnevad kemikaalide pärast muret

Eesrindlikuimad Euroopas

Uuringust selgub veel, et eestlased on kõige eesrindlikumad pakendiinfoga tutvujad Euroopas. 83% vastanutest otsib toote võimalike kõrvalmõjude kohta esmajoones teavet just pakendilt. Sellel teemal peetakse oluliseks infoallikaks ka meediat ja lähedasi.

43% uuringule vastanud Eesti osalejatest ei pea meil müüdavas kaubas sisalduvaid aineid tervisele ega keskkonnale ohutuks. Samas üle poolte vastanutest arvab, et toodete kvaliteet on 10-15 aastaga paranenud.

Ohumärgiste tundmine

Lisaks uuriti, kui hästi tunnevad eestlased ohumärgiseid. Osalejatel paluti tuvastada neli erinevat ohumärgist. Tuleohule viitava märgise tundmine ei valmistanud raskusi. Üldiselt teati hästi ka keskkonnaohu kujutist, mille tundis ära 87% vastanutest. Nahka ärritavale toimele viitavat märgist peeti aga eksklikult keskkonnaohuks. Segadust tekitab endiselt ka märgis, mis viitab terviseohule. Seda seostati ainult astma või hingamisteedega seotud riskidega.

Eurobaromeetri kemikaaliohutuse uuring viidi läbi 2016. aasta novembris ja detsembris. Tulemused on kättesaadavad Euroopa Komisjoni kodulehel.