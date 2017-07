Hingesugulased 70. abieluaasta künnisel: teineteiseta ei saa

«Üksteisest tuleb hoolida ja seda peab ka välja näitama,» ütleb Hilja Pinka välja ülipika abielu saladuse. Nad on Elmariga olnud abielus juba 70 aastat. «Oleme nagu kaks head sõpra, kes elavad üksteise kõrval.»

Elmari silmis vilksatab kaval tuluke. Ta väristab korra hallikat habet, muheleb, Hilja käest lahti ei lase ja kostab: «Kas on üldse mõtet mitut naist võtta? Olen seda usku, et piisab ühest naisest küll.»

Ja miks ei peaks siis piisama.

Ei suuremaid omavahelisi tülisid, nääklemisi ega midagi muud – vanapaar kinnitab, et viimased seitse aastakümmet on nende kooselu kulgenud rahulikus teineteisemõistmises.

«Oi kui hästi on see eluke kulgenud!» kostab üks.

«Teineteist tuleb osata kuulata,» kordab teine.

«Sellist asja pole küll olnud, et õhtul läheksid pahasena magama ja hommikul tõuseksin pahasena üles. Vahepealsel ajal on ikka saadud kõik selgeks rääkida,» rõhutab Hilja Pinka.

Nad vist siiski lõpetavad teineteise lauseid...

Teineteiseta Elmar ja Hilja Pinka oma elu ette ei kujuta. Nad on lihtsalt niivõrd harjunud. Suuremad pausid tulid sisse kooselu algusaastatel neist kahest sõltumatutel põhjustelt. Küll õppis Elmar Luua metsanduskoolis, küll oli töö tõttu eemal, aga need ajad on ammu läbi.

Elu kulgeb otse Jõgeva linna kõrval asuva maja kahetoalises korteris. Mõlemad on vanuigigi krapsakad ja toimekad, neil on seal omad tööd ja tegevused, mis aitavad päevi õhtusse veeretada. Elu jooksul valdavalt kergema töö (näiteks raamatupidamine) peal olnud Hilja koob elutoas Haapsalu salle. Hakkas kuduma mõni aasta tagasi ja nüüd käivad kõik oma pere naised nende sallidega ringi.

Elmar nikerdab kööki sisustatud töönurgas puukujusid. Ja neid kujusid on aastakümnetega kogunenud ikka muljetavaldav hulk. Neid on lausa omaette riiul täis, et on külalistele kingitusteks pakkuda.

«Ma ei kuule väga hästi ja kui puutöö on käsil, kuulen veelgi kehvemini. Kõige halvemad sõnad, mis mu kõrvu nokitsemishetkel kosta võivad, on: «Tule sööma!»,» ütleb metsatöös ja ehituses elu jooksul teenistust leidnud Elmar Pinka.

Jah, omad tööd ja tegemised, kuid kõige meelsamini on nad ikka ninapidi koos.

/ Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Praeguse elu juures pole suurt kurta kummalgi kaasal. Elmar peab plaani, et järgmised seitse aastat ehk sajani tuleks ikka vastu pidada. «Ei lasta ju ära surra. Arstid aitavad ja topivad ravimeid täis,» sõnab ta.

Tõe huvides olgu öeldud, et veel paar aastat tagasi sõitis Elmar jalgrattaga ringi. Jalad kadusid alt alles hiljuti ja nüüd asendab jalgratast nikerdustega käimiskepp.

Ka suvised sõidud lapsepõlve kanti Lõuna-Eestisse olid veel paar aastat tagasi tavapärased, viimasel ajal on teekond lõunasse liiga pikaks veninud.