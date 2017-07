Tasuta õigusabi laieneb poolele miljonile elanikule

«Kui siiani pakkus riik tasuta õigusabi üksnes vähekindlustatud ehk kuni miinimumpalka teenivatele inimestele, siis uue süsteemi järgi saavad üldist õigusnõustamist tasuta või turutingimustest soodsamalt kõik Eestis elavad inimesed, kelle brutosissetulek on kuni 1,5 korda Statistikaameti avaldatud keskmisest ehk ca 1730 eurot kuus,» rääkis justiitsminister Urmas Reinsalu. «Eesti maksu- ja tolliameti viimase viie kuu palgastatistika järgi on neid inimesi umbes 460 000. Sellega jõuab kvaliteetne õigusnõu reaalselt iga seda vajava eesti inimeseni.»

Sihtgrupp laieneb

Urmas Reinsalu sõnul ajendas justiitsministeeriumit seni kehtinud süsteemi muutma asjaolu, et lisaks vähekindlustatutele on Eestis veel suur hulk inimesi, kes ootamatute õigusküsimuste ilmnemisel ei suuda oma vahenditest õigusnõu küsida. «Süsteemi muudatusega lisandus riigi toel tasuta õigusabi saajate ringi hinnanguliselt 100 000–150 000 inimest,» märkis minister.

«Tegemist on olulise sammuga, mis muudab õigusnõustamise ja kaudselt ka õigusemõistmise Eesti inimesele kättesaadavamaks,» kinnitas Tallinna ringkonnakohtu esimees Villem Lapimaa. «Rahvusvaheline kogemus näitab, et riigi toel saadav õigusabi on vajalik mitte üksnes vaesuses elava inimese jaoks, vaid ka keskmise sissetulekuga inimese jaoks, kes muidu võib õigusabi kõrge hinna tõttu oma õiguste kaitsmisele käega lüüa. Projekt aitab kaasa kohtute missioonile – kaitsta inimeste õigusi.»

Mitte täiesti tasuta, vaid visiiditasuga

Õigusnõustamist pakub riik süsteemiga 2+3+10, mis tähendab, et esimesed kaks tundi on võimalik saada õigusnõu ühekordse visiiditasu eest 5 eurot koos käibemaksuga (v.a alaealised), sellele järgneva kolme tunni eest tuleb tasuda tunnitasu 20 eurot koos käibemaksuga. Lisaks on abivajajal võimalik saada veel 10 tundi õigusnõustamist turuhinnast oluliselt soodsamalt ehk tunnitasuga 40 eurot koos käibemaksuga.

Üleriigiline nõustamine

Ühtlasi laienes muudatusega õigusnõustamise kättesaadavus piirkondlikult. Riigi toel õigusnõustamise teostaja leidmiseks korraldati konkurss, mille võitis Eesti Õigusbüroo, mis hakkab lepingu järgi pakkuma õigusnõu edaspidi 15 nõustamiskohas üle Eesti: Haapsalus, Jõgeval, Jõhvis, Kuressaares, Kärdlas, Narvas, Paides, Põlvas, Pärnus, Rakveres, Tallinnas, Tartus, Valgas, Viljandis ning Võrus. Uus esmatasandi õigusnõustamise teenus käivitus juba käesoleva aprilli keskpaigast ning on tänaseks täies mahus abivajajatele kättesaadav. Kolme kuu jooksul on Eesti Õigusbüroo projekti raames teenindanud ligi 850 klienti ning õigusabi on osutanud üle 1000 tunni. Eesti Õigusbürooga sõlmiti leping teenuse pakkumiseks kolmeks aastaks (s.o kuni 31.03.2020). Õigusabi kättesaadavuse parandamise panustab riik esimesel kalendriaastal 563 250 eurot koos käibemaksuga ning järgnevatel kalendriaastatel 767 000 eurot koos käibemaksuga.

Kahest tunnist piisab

«Senise kogemuse põhjal on tervelt 80% abisaanutest oma murele leidnud lahenduse vähem kui kahe tunniga, vaid üksikutel juhtumitel on klient vajanud tegelemist rohkem kui 15 tundi,» selgitas Eesti Õigusbüroo jurist Janno Perv. «Numbrid näitavad, et esimese kahe tasuta tunniga saavadki lihtsamad ja tüüpilisemad küsimused enamasti vastatud. Tasuta õigusabi aitab ennetada väikeste probleemide kasvamist suureks.»

Mehed otsivad vähem abi

«Veerand meie senistest klientidest olnud vene keelt kõnelevad inimesed ning kolmveerand eesti keelt kõnelevad. Oluliselt rohkem on pöördujate seas olnud naisi, suhtega 35/65. Võib öelda, et klassikaline eesti mees ei käi arsti juures ega otsi ka kahjuks abi juristi juurest,» märkis Janno Perv. «Kõige enam ehk pea kolmandik klientide probleemidest on olnud seotud perekonnaõigusega ja teine kolmandik võlaõigusega. Viis kõige enam käsitlemist leidnud teemat on olnud elatis; lapse hoolduse ja vara jagamise küsimused; pärimisasjad; perekonna, laste ja vanematega seotud küsimused ning vaidlused tööandjaga.»

Võimalik ka telefonis või internetis

Lisaks kohtumisega õigusnõustamisele pakub Eesti Õigusbüroo juhendamist ka telefoni teel, kuid tuleb silmas pidada, et selleks peab eelnevalt olema ettevõttega sõlmitud leping, lepingutasu on 5 eurot koos käibemaksuga.

Veebipõhist õigusnõustamist on võimalik saada nii eesti kui ka vene keeles portaalis Jurist Aitab. Korduma kippuvad küsimused ja üldine õiguslik informatsioon on veebilehel üleval, kuid abivajajal on võimalik personaalne küsimus esitada ka veebilehe foorumis (küsimuse esitamiseks tuleb ennast ID-kaardiga autentida). Vastamise tähtaeg on viis tööpäeva küsimuse esitamisest.