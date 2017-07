Dippida võib paljusid toiduaineid

Aias on tore uudiseid vahetada või niisama juttu puhuda ja ühtlasi väike söömaaeg korraldada ka siis, kui soojal ajal on läbi astumas laste või lastelaste pered. Mõnes peres kolivad traditsioonilised laupäeva või pühapäeva ühised perelõunad tubastest oludest terrassile või aeda. Ja muidugi on suvel aias tore sõpru, sugulasi või jätkuvalt töistel inimestel kolleege vastu võtta. Väiksemad või suuremad perekondlikud peod ja tähistamised, on need siis lasteaia-kooli-ülikooli lõpetamine, sünnipäev või isegi väiksemat mõõtu pulmad, peetakse suvel sageli aias.

Ajaviitetoitu dippi saab kastmete ja dipitavate toiduainete valikut kohandades pakkuda ka suviselt kergema toidu austajatele või siis mõne tõhusama söögi järel näksimiseks. Vajadusel saame aga dipiga isegi tõelise gurmaanide eine korraldada.

Loomulikult võib aiapeol koos dipiga teisigi, kiiremini ja tõhusamalt kõhtu täitvaid toite pakkuda, sest mehed ei pruugi taolise nipet-näpet-toiduga leppida. Dipipeol võivad menüüs olla soojad suupisted, grillitud toidud, salatid. Üks võimalus on näiteks esmalt sooja suupistet pakkuda ja seejärel mõnd mõnusat laua- või kaardimängu mängides dippida.

Mida dipikastmega pakkuda?

Dippida võib väga paljusid toiduaineid. Näiteks mitmesuguseid köögivilju, mida kesk- ja hilissuvel juba ehk oma aiastki võtta saab. Dippida võib puuvilju, mitmesuguseid lihatooteid, vorste ja viinereid, juuste, kalapulki, krevette, frikadelle, lihapalle, krabipulki, kõrsikuid, kartuli-, tortilla- ja rukkikrõpse, kreekereid ja teisi soolakaid küpsiseid, kuivikleibu, grissinisid ehk krõbedaid küpsisepulki ja mida kõike veel.

Kuna suvine aed pakub parajasti suurt valikut köögivilju, paneksin rõhku just nendele. Dippida võib kirss- või ploomtomatit, kurki, suvikõrvitsat, paprikat, varssellerit, porrulauku, redist, noort punapeeti ja naerist, lillkapsast ja spargelkapsast, nuikapsast, porgandit, keedetud värsket kartulit ja aedoakaunu.