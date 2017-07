Jalad suveks ilusaks!

Jala seenhaigus pole mitte ainult kosmeetiline probleem, vaid tegu on väga ebameeldiva ja nakkava haigusega. Nahaseene puhul kaasuvad haigusega ebameeldiv sügelus ja punetus, küüneseene korral aga muutuvad küüned inetuks.

Küüneseene puhul on küüneplaat paksenenud, muutunud hallikaskollaseks ja rabedaks. Ajapikku kahjustus levib, kuni on muutunud kogu küüneplaat. Alguses võib olla nakatunud ainult üks küüs, hiljem haigestuvad teisedki. Kuna küüneseene ravi on pikaldane, sest kahjustunud küünt enam paremaks muuta ei saa – ravi käigus kasvab uus ja terve küüs –, oleks tegelikult mõistlik alustada raviga kohe, kui ilmnevad esimesed haigustunnused.

Küüneseene ravi on nii pikaldane kui ka kulukas. Apteegis saadavad vahendid ei muuda olemasolevat koledat küünt ilusaks, vaid välja hakkab kasvama uus ja kahjustamata küüs. Varbaküüned kasvavad aeglaselt ja olenevalt küüne kahjustuse ulatusest võib ravile kuluda kuni aasta.

Kindlasti ei tohi unustada jalanõusid desinfitseerida, sest seene eosed jäävad jalatsitesse. Eriti meeldib seenele elada kummist jalanõude sees. Küüneseene raviks on mitmesuguseid vahendeid: küünelakid, pliiatsid, vedelikud, tabletid. Ravi juures peab arvestama, et vahendit tuleb kanda kahjustunud küünele üks–kaks korda päevas ja niikaua, kuni on kasvanud täiesti puhas ja kahjustamata küüs. Mugavad vahendid on küünepliiatsid, mida kantakse kaks korda päevas kahjustunud küünele ja küünenahale ning tulemused on näha juba kahe nädala pärast.