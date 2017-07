Jõukas pensionär ja salakaval silmahaigus

Miks mõjub alkohol inimeste meeleseisunditele erinevalt? Osa inimesi muutub pärast paari napsu väga lõbusaks ja jutukaks, teised jällegi kurvaks, kolmandad hoopiski vägivaldseks. Alkoholi erinevatest ja tumedamatest varjunditest räägivad ajakirja 60+ juulinumbris Viljandi Haigla Psühhiaatriakliiniku alkoholitarvitaise häire kabineti psühholoog Anni Sarv, Terve Eesti sihtasutuse koolitusjuht Triin Sokk ja Tervise Arengu Instituudi ekspert Jane Alop.

Palju on kõneldud suhkruhaigusest, aga palju vähem sellega kaasnevast salakavalast silmahaigusest, mis kulgeb tunnusmärkideta. Mis on diabeetiline retinopaatia, mis silmas juhtub, kas seda haigust saab hoida kontrolli all, kuidas seda ravida ja kellel esineb seda haigust rohkem, vastavad ajakirja 60+ juulinumbris Tartu Ülikooli Kliinikumi oftalmoloogia arst-õppejõud Tiina Mauring ja Mustamäe Silmakeskuse silmaarst Anneli Tall.

Soliidsesse eluikka jõudnud inimesed tunnevad huvi selle vastu, milliseid mineraalaineid võiks lisaks manustada. Lühidalt vastab sellele küsimusele ajakirja 60+ juulinumbris meditsiinidoktor ja meditsiinilise biokeemia professor Mihkel Zilmer.

Tartu Ülikooli farmakognoosia professori Ain Raali sõnul ei ole ravimtaim reeglina sünteetilisest ravimist efektiivsem, kuid sageli on taimne preparaat keemilise tabletiga samaväärne, sel on vähem ebasoovitavaid kõrvaltoimeid ja kaasnevaid riske. Muidugi on professori teada rohkelt vastupidiseidki näiteid, kõik sõltub terviseprobleemidest. Ajakirja 60+ värskes juulinumbris vastab professor Ain Raal muuhulgas ka küsimustele, kas on ka ülehinnatud ravimtaimi, kas taimedega saab kõiki haigusi ravida, aga ka milliseid ravimtaimi tarvitada külmetuse korral ja millised on parimad looduslikud uinutid.

Köögikülgede autor Sirje Rekkor kirjutab sellest, et suvise väiksema aiapeo või lihtsalt õdusa äraolemise korraldamiseks sobib hästi dipp ehk lõputult variante pakkuv toiduainete ja kastmete kombinatsioon. Loomulikult ei puudu 60+ juulinumbrist ka retseptid.

60+ juulinumbris kirjutab Benu proviisor Virge Sokk sellest, kuidas suveks jalad ilusaks saada, et neid kõlbaks soki seest välja võtta. Tea Raidsalu jagab nippe, milles selgub, et üllatusmunatopsikesed ei olegi prügi.

Ajakirjas 60+ on ka kolumn ja suur ristsõna.