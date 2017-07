Homme tähistatakse esmakordselt Eesti jäätise päeva

„Legendaarse Onu Eskimo panus Eesti jäätisetootmisele aluse panemisel on hindamatu ning väärib mäletamist. Eesti jäätisetööstuse grand old man´i Onu Eskimo pärandi hoidjana tunneme Balbiinos suurt vastutust, et mälestus ettevõtlikust mehest, kes armastas jäätist teha ja süüa, kestaks edasi. Eesti jäätise päev võiks kujuneda kõigi Eesti jäätise nautijate pidupäevaks,“ rääkis Balbiino turundusdirektor Enel Kolk.

Mitmed Eesti ettevõtted tähistavad homme koos Balbiinoga Eesti jäätise päeva, pakkudes klientidele spetsiaalselt selleks päevaks valmistatud jäätisedesserte.

Onu Eskimo ehk Evald Rooma alustas Tartus jäätise tootmisega juba 1930. aastatel. Esimese suurema partii tootis Evald Rooma Tartu laulupeole 1934. aastal. Jäätisele pani Evald nimeks Eskimo ning sealt sai alguse tema hüüdnimi Onu Eskimo.

Nõukogude okupatsioonivõimu tõttu oli Onu Eskimo sunnitud oma jäätiseäri lõpetama, kuid 1987. aastal alustas ta elu sisse puhumist oma jäätiseettevõttele Eskimo, tehes seda kohe, kui võimud mingitki ettevõtlust võimaldama hakkasid.

Oma legendaarsed Eskimo jäätiste retseptid pärandas Evald Rooma kodumaisele jäätisetootjale Balbiino, kus nende järgi valmistatakse tänaseni populaarset jäätisesarja Onu Eskimo. Samuti on Balbiino jäätisemuuseumis hoiul Eesti esimesed jäätisetootmise masinad, millega Evald Rooma tööd alustas.

Balbiino kutsub üles aitama kaasa Eesti jäätise päeva traditsiooni sünnile: „Tee foto, kus naudid üksi või koos sõpradega Eesti jäätist ning postita see oma sotsiaalmeediakontole, kasutades viidet #eestijäätis!“