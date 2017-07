Vikatimeheks pürgijate hulgas oli kolm naist

2010. aastal võitnud Madis Mutso ütles, et on alati kas pealtvaataja või kohtunikuna kohal olnud, aga et tänavu oli juubeliaasta, kutsuti kõik varasemad võitjad niitma.

«Võistelda on kihvtim, sest otsustada on raske,» tunnistas Mutso. Näiteks on just temal tulnud välja kuulutada võitja, kui teised kohtunikud on jäänud kahevahele. Seekord oli otsustada eriti raske, sest võistlustules oli neli varasemat võitjat.

2015. aasta võitjal Väino Luigel, kes oli eelmisel päeval tähistanud 65 aasta juubelit, läks töö natuke rappa ja ta pidi seekord leppima viienda kohaga. Luik lausus, et talle ühest tiitlist täiesti piisab ja ta ei tulnudki võitma. Ta vaatas aga hindava pilguga üle esimest korda Soomaale niitma tulnud Tänassilma külavanema Mait Siiruse töö. «Arenguruumi on, paar-kolm korda veel käib, siis on esikoht käes,» märkis ta.

Siirus, kes oli endale kuusepuust vikati valmistanud, aasis omakorda teda, öeldes, et enne, kui Väino oli tema vikatit katsetanud, tegi see palju paremat tööd.

Mait Siirusele andis peakohtunik Sulev Viies kõige fotogeensema mehe tiitli, sest tal oli kaugusesse vaatamine kõige paremini välja tulnud.

Mõnusas ja vabas õhkkonnas kulgenud hommikusel niitmisvõistlusel oli kolm naist. Esimese koha saanud Ursula Mikkor ütles, et tema tulemus räägib enda eest. «Mõtlesin kogu aeg oma vanaemale, kes on mind Võrtsjärve tipus niitma õpetanud,» lisas ta.

Vanaema tarkusi kasutas ka Viljandis korteris elav Maarja Mitt, kes peab ennast hingelt maalapseks. See on põhjus, miks ta perega laupäeva hommikul Soomaale niitma sõitis. Kaasas oli tal eelmisel päeval laenatud vikat, sest enda oma poleks kusagil hoida. «Kui võimalus on, haaran alati vikati, aga harva tuleb seda ette,» sõnas Mitt.

Osaühingu Kivikodu kaudu kinnistute hooldamisega tegelev arborist Piia Kivisild tuli kohale, et oma ala spetsialistidelt õppida. Ettevõtjana niitmise ja trimmerdamise teenust pakkuv Kivisild tunnistas, et vikatit läheb ikka vaja, kui masinad alt veavad. «Soomaa vikatimehe» võistlusel sai ta ka oma vikati kohta targemaks: teadjamad rääkisid, et selle nurk on vale ja vars liiga lühike. Kivisild lubas tööriista viia oma isale ümbertegemiseks.

Ta leidis, et vikatit peaks palju rohkem kasutama, aga tunnistas, et teda ei võeta tõsiselt, kui vanaaegse tööriistaga objektile ilmub. «Näen oma töös, et kui trimmeri või Stihli saega kohale ei lähe, arvatakse, et ma pole professionaal,» lausus ta.

Vikat on Kivisilla sõnul kohati palju efektiivsem ja väiksema kuluga. Samuti pole iga heina kallale mõtet trimmeriga minnagi, sest see annab lihtsalt otsad.

«Soomaa vikatimeest» korraldav Tõnis Korts, kes võõrustas niitjaid oma Sonni talu koduhoovis, ütles, et nii kõva tasemega võistlust pole varem olnud. Lisaks oli see esimest korda rahvusvaheline: nimelt võttis osa ka sakslane Johann Helmel, kes oli noortega siin kandis ekskursioonil. Teda ergutas niitmisel lauluga tema fänniklubi.