Seljametsa saabub “Kivi aeg”

Veel aasta tagasi ei uskunud Gnatjuk, et paekivist saab skulptuure teha. Mullu võttis Uuralites töötav Gnatjuk ühendust Tiina Ojastega, soovides Eestit ja Pärnut külastada. Põhjus peitus selles, et Pärnus on sündinud juveelifirma Fabergé asutaja Gustav Fabergé – mees, kelle kuju ehib Pärnu kontserdimaja esist.

“Kuna meil on tema mälestusmärk, on huvi tõusnud nii Eesti kui Pärnu vastu,” selgitas Ojaste, kuidas kuulus mees magnetina mõjub.

Kui skulptor Tallinnas viibis, rääkis Ojaste talle hiljuti avatud raidkivimuuseumist. “Raidkivimuuseumit külastades sattus Gnatjuk vaimustusse,” meenutas Ojaste. Kujurit üllatas asjaolu, et ehitusmaterjaliks peetavast paekivist saab skulptuure teha. Gnatjukis tärkas huvi. Järgmisena viis Ojaste Gnatjuki Fabergé monumendi juurde. “Tutvustasin talle Pärnu linna ja ajalugu,” lausus Ojaste. Muu hulgas tuli juttu faktist, et inimesed on Pärnumaad asustanud juba väga ammusest ajast saadik. Niisamamoodi on inimesed elanud Gnatjuki kodukohas Permi krais juba väga kaua. “Seal on suured arheoloogilised väljakaevamised ja leitud väga palju esemeid just kiviajast,” kõneles Ojaste. Paikusel jällegi asub kiviaja teemapark. Nii ongi, et kaht kunstnikku ühendab ja neile pakub huvi kolm asja: Fabergé, paekivi ja tõsiasi, et nii siin kui seal on inimesed elanud kiviajast alates. Et Permi oblastis korraldatakse skulptuurisümpoosione, kuhu kujurid sõidavad kohale igast ilmakaarest, hakkas Ojaste peaski tiksuma mõte korraldada midagi sellist Paikusel.

Ja nii juhtuski, et skulptorid Kreekast, Leedust, Eestist ning Venemaalt Kalmõkkiast, Permist, Udmurtiast, Kaliningradist ja Moskvast saavad Mäeotsa talus kokku ja hakkavad kunsti tegema. Iga kunstnik saab kätte poolekuupmeetrise kuni kuupmeetrise paekivikamaka.

Skulptuuride valmimist võivad kõik huvilised vaatama tulla. Eriti suured huvilised saavad ise käe külge panna. Vitali Gnatjuki juhendamisel saab proovida kivilõikamist. Kes kividega tegelda ei tihka, võib osaleda illustratsiooni meistriklassis, mida juhendab Leedu raamatuillustraator Laima Lenkevichute.

“Inspiratsiooni on Laima saanud just põhjamaade kaljujoonistest,” lisas Ojaste. Käimasoleva kultuuriaasta raames on meistriklassidesse oodatud lapsedki. “Lastevanematel tärkas huvi lapsed natukeseks nutimaailmast eemale saada ja pakkuda neile võimalust midagi oma kätega teha,” selgitas Ojaste. Kivilõikamismasinaid pisikestele kätte ei anta, kuid käsitsi saavad nad skulptuure valmistada küll.

Kõigil huvilistel avaneb võimalus hääletada oma lemmikskulptuuri poolt, mis valitakse ehtima kiviaja küla teemaparki.

Skulptuurisümpoosioni raames toimub Ammende villas 12.–17. juulini juveelinäitus “Art nouveau lilled”. Moskva juveelistuudio Fleur Art-Nouveau saab inspiratsiooni juugendstiili ja vene modernismi suurtelt meistritelt, eelkõige Fabergélt, kasutades motiividena lummavaid orhideid, salapäraseid merineitsisid, kuninglikke paabulinde, õrnu iiriseid, romantilisi loodusmotiive ja vahetut elujaatavat rõõmu põllulilledest.