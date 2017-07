Mängus osalevad mõisad

Juba kümnendat aastat osaleb Valgamaalt külastusmängus «Unustatud mõisad» Palupera mõisakool. Direktor Svetlana Variku sõnul on nad külaliste vastuvõtuks valmis.

«Traditsiooniliselt avame näituse. Seekordne kannab nimetust «Koolielust läbi aegade». Kindlasti tabab külastajaid äratundmisrõõm,» rääkis koolijuht. Avatud on ka kohvik, kus saab keha kinnitada ja mõisakooki maitsta.

Üles astuvad rahva hulgas tuntud tegijad

«Jätkame ka külastajate hulgas populaarsuse võitnud kella-kolme-kontserte, kuhu pääs on prii,» sõnas Variku. Igal aastal on kontserdikülastajaid kohale tulnud üha rohkem ja viimastel aastatel on neid kogunenud saalitäis. «Tuntud ja armastatud esinejate korral on tulnud saalis isegi kohtade puudus.»

Eeloleval laupäeval saab kuulata Põlva ansamblit Käokirjas, mis loodud 1988. aastal Põlva lasteaias Mesimumm. Ansambel tegeleb Vana-Võromaa vaimse kultuuripärandi alalhoidmise ja tutvustamisega. Selles laulab, mängib ja tantsib kolm põlvkonda: lasteaia Mesimumm lapsed ehk Väike-Käokirjas, Põlva linna ja maakonna noored ehk Käokirjase noorte rühm, Põlva lasteaia Mesimumm õpetajad ja nende sõpruskond – Suur – Käokirjas.

Vana-Võromaa laulude, mängude ja tantsudega on esinetud üle Eesti, lisaks rahvusvahelistel festivalidel Eestis, Lätis, Poolas, Saksamaal, Udmurtias, Jakuutias, Šveitsis, Lõuna-Koreas ja Indoneesias. Ansambel kannab Põlvamaa rahvarõivaid ja tantsude saateks kasutab vanu eesti rahvapille: viiulit, kannelt, parmupilli ja lõõtsa.

Kaks nädalat hiljem astub rahva ette AnMira Duo Leedust, mille koosseisus on flöödimängija Anton Abanovich ja klaveril musitseerib Maria Mirovska. Kavas on Mendelssohni, Schuberti ja Liszti helilooming.

Veel saab suve jooksul kuulata Elva ansamblit Helisev Horoskoop, mis tegutseb seitsmendat aastat. Sinna kuulub neli nais- ja viis meeslauljat. Nende repertuaari kuulub 1960.–1980. aastate muusika. Väga palju laulavad nad omaaegse telesaate «Horoskoop» kuulsaid laule, millest ka ansambli nimi. Üles astuvad mees- ja naissolistid, duetid ja ansamblid.

Augustis saab kuulata viieliikmelise ansambli KoKoKo esinemist, mis alustas tegutsemist 2012. aastal Konguta rahvamajas. Repertuaar koosneb eri maade rahvamuusikast. Lauljaid saadavad viiulid, kitarrid ja kontrabass.

Mängust osavõtjaid ootab loosipreemia

Mullusel kuuel mõisapäevadel külastas Palupera mõisat kokku viiesaja inimese ringis. «Olenevalt ilmast ja päevase kontserdi esinejast, käis igal mõisapäeval siin umbes sada inimest – mõnel päeval vähem, teisel rohkem. Külalisi käis üle Eesti, kuid sekka sattus ka väliskülalisi. Kõige rahvarohkemad olid ikka kella kolmesed kontsertetendused,» rääkis Variku.

Külastusmängust osavõtjad saavad esimesest külastatavast mõisast osalejaraamatu, millesse saavad koguda templeid. Külastajate vahel, kes on läbi käinud vähemalt kuus mõisat, loositakse välja kutsed sügisel Mooste mõisas toimuvale lõpupeole. Lisaküsimuse õigesti vastanute vahel lähevad loosimisele Eesti ajalugu ja mõisaid tutvustavad raamatud. Külastusmängu «Unustatud mõisad» eestvedaja on Eesti mõisakoolide ühendus.