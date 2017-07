Vahva kergenduskoht

Tori vallarahvast läbi-lõhki tundev Jüri Puust teenib leiba Sauga valla ehitusnõunikuna ja rõõmustas selle üle, et Eestis ringi liikudes on veerandsaja aastaga palju muutunud. Hall värv on asendunud erksamate toonidega ja suu tõmbavad muigele sellised taiesed nagu kõnealune kujund kergenduskoha ilmestajana.

“Sellist arhitektuuri võiks hakata rohkem austama, eri kujundeid, näiteks kas või laduda küttepuud põnevalt riita,” arutles Jüri Puust.