Suure peo pruutpaar õppis vöökudumist

20. augustil toimub Valgas pärimuspidu, millega pannakse paari kaks noort 19. sajandi Hargla kihelkonna kommete järgi. Pulmaplaanides on vahepeal toimunud väike, kuid oluline muudatus – nimelt astub augustis avalikkuse ette teine pruutpaar, kui algselt välja valitud noored.

Pärimuspeo üks korraldajatest, Marju Rebane ütles, et tõepoolest on pruutpaar vahetunud ja et Nele Ruul ja Janno Harak, kes algselt soovi avaldanute seast välja valiti, andsid loobumisega selle võimaluse teisele noorpaarile.

Seega abielluvad augustikuu kolmandal pühapäeval Kristjan Prii (34) ja Päivi-Pääsu Kreutzwald (24), kel juba kombekohane kosjasobitaminegi seljataga. Nüüd, kui pulmad tulekul, on tulnud mõrsjal veimevaka täitmise peale mõelda. Kuna veimed koosnevad ikka näputööst, tehakse usinalt ise käsitööd aga kogutakse ka annetusi, et pruudi veimevakk saaks tema vääriline.

Sestap on ka «Eesti pulma» üks etapp muuseumis toimuvad ja juba toimunud töötoad, kus õpitakse traditsioonilist käsitööd, tutvustatakse Hargla kandi pulmakombeid ja rahvapärimust. Teisipäeval õpetas rahvusliku käsitöö asjatundja Marit Külv, kuidas valmistada lauatelgedel Hargla kihelkonna vööd, rääkides taustaks piirkonna etnograafilistest meeste-ja naistevöödest ning vöödest üldisemalt.

Lisaks andis Külv ülevaate 19. ja 20. sajandi pulmakinkidest, veimede tähendusest, pulmatoitudest ja muust pulmakombestikku puutuvast.

Pruutpaar Kristjan ja Päivi-Pääsu olid koolitusel usinalt kogu sellest tarkusest osa saamas ja vöökudumist õppimas. Mõrsja oli hindamiseks kaasa toonud ka ilusad punutud paelad, mis samuti veimevaka osaks saavad.

Veimed on mõrsjalt pulmalistele jagatavad kingitused, mis pannakse veimevakka ja kuuluvad pulmapäeval jagamisele. Veimede andmisega taotles noorik vanasti head läbisaamist ja kokkukuuluvust nii tulevase mehe kui tema suguvõsaga ning uue koduga.

Veimevaka täitmisel on teretulnud ka annetused, just Hargla kandi käsitööesemed. Nii näiteks pandi teisipäeval tänulikult vakka valgalanna Ellen Muru kingitud Hargla kihelkonna kirjaga kootud sinivalged villased labakindad.

Järgmisena tarkusejagamisena tuleb juuli algul pulmalaulude ja -tantsude koolitus Valga kultuurimajas, milles samuti oodatakse huvilisi osalema. «Eesti pulma» korraldab Valga muuseum koostöös Valga linnavalitsusega.