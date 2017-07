Vanahärra läks uitama

«Kolmapäeva õhtul poole viie paiku ütles ta, et läheb külla abikaasale, kes praegu elab minu õe korteris,» selgitas vanahärra kadumise tagamaid tema poeg (nimi toimetusele teada), kes on isa eestkostja. «Seal ütles ta, et läheb edasi tuttavate poole. Hilisõhtul hakkasin uurima, kus ta on. Selgus, et tuttavate juurde ta ei jõudnudki. Teavitasin politseid.»

Järgmisel hommikul palus politsei kaaskodanike abi. Oli teada, et mees võib liikuda ka hääletades ja tõenäoliselt läheb Võrumaa suunas, kus on tema sünnikodu ja kuhu ta varemgi on sihi seadnud. Keskpäeval märkasidki Lõuna prefektuuri piirivalvurid Võrumaal Vana-Vastseliinas teeservas kõndimas eakat meest. Selgus, et tegu oligi otsitavaga. Piirivalvurid aitasid ta tagasi koju.

Poja sõnul on ta küll eestkostja, kuid ei saa inimese liikumisvabadust piirata, seda ei luba seadusedki.

Tegude põhjus on käitumishäire

Põhjus, miks vanahärra uitama kipub, on tõsine. Nimelt on tal diagnoositud bipolaarne meeleoluhäire.

«Esimesed ilmingud olid 1970. aastate lõpus. Mingite ajavahemike järel on ta hüperaktiivne ning teeb, mida ise arvab, kuulamata teisi,» selgitas poeg. «Sel perioodil on unevajadus väike ja tal on suur tahtmine kogu aeg midagi teha ja kuhugi minna. Järgneb must masendus.»

Viimased 12 aastat on mees isaga talus koos elanud ja sellest on rahulikku perioodi olnud umbes aasta. Aasta jagu on olnud depressiooni ja ülejäänu aktiivsuse periood. Enamikul juhtudel, kui härra on otsustanud kodust ära kõndida, on ta suundunud Võrumaale.

«Politsei ja kiirabi on võimetud. Samas on minu isa intelligentne inimene, kellel kahjuks käitumishäire. Olen üks tuhandetest, kes peab selle olukorraga ise hakkama saama,» nentis poeg.

«Kui inimestel on sugulasi-tuttavaid, kellel meeleolu ja tegutsemistahe oluliselt kõigub, tasuks arstiga aru pidada. Ehk ei ole tegu rumala või halva inimesega, vaid ta on veidi haige. Üldjuhul 50aastased ja vanemad kipuvad psüühikahäireid võtma kui midagi ülimalt häbiväärset. Paraku ei aita probleemi eiramine kedagi,» oli vanahärra poeg veendunud.

Otsused sõltuvad käitumismustrist

Paju Pansionaatide MTÜ juhatuse liikme Hille Volbergi (pildil) sõnul on ka nendel taolisi kliente, neile on kohandatud kümnekohaline maja, kus neid jälgitakse ja hooldatakse ööpäev läbi. Volbergi sõnul peab selliste inimeste puhul teadma tema iseloomu, elukogemusi ja tavapäraseid käitumisjooni.

«Bipolaarne käitumishäire ei pane otseselt uitama ega vägivallatsema, pigem kahtlustan kaasuvat dementsussündroomi. Selline inimene võib olla ohtlik nii endale kui teistele ja vajab pidevat jälgimist ning hooldamist,» selgitas ta.

Dementsetel võivad kaduda ka aja- ja kohataju. Arvamus, et ta tunneb ära kodukeskkonna ja seal on tal parem, ei pruugi õige olla. «Kindlasti soovitan diagnoosi täpsustamiseks arsti konsultatsioone. Perele soovitan end viia haigusega kurssi ja arutleda, kas on võimalik ööpäevaringselt lähedast jälgida. Kui ei, tuleb abi otsida hoolekandeasutustest,» soovitas Volberg.