Eesti Pank emiteerib järgmise kahe aasta jooksul 10 uut münti

Suur osa kavandatavast müntidest on seotud Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamisega. „Kuna Eesti juubel on meie riigi ja inimeste jaoks väga oluline tähtpäev, siis panustame ka keskpangana selle tähtpäeva jäädvustamisse meene- ja mälestusmüntidega. Teeme münte tavapärasest rohkem ja loodame, et sünnipäevaga seotud erikujundusega 2eurosed mündid jõuavad paljude inimeste kätte ja jäävad nii meenutama meie riigi tähtpäeva,“ rääkis Eesti Panga president Ardo Hansson.

2018. aastal on Eesti Pangal kavas emiteerida neli münti vabariigi juubeli tähistamiseks: Balti riikide ühise 2eurose mälestusmündi ning Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud 2eurose mälestusmündi, lisaks kullast ja hõbedast meenemündi. Samuti antakse tuleval aastal välja kaks hõbemünti, millest üks on pühendatud taliolümpiamängude Eesti delegatsioonile ja teine Jaan Tõnissoni 150. sünniaastapäevale.

2019. aastal kavatseb Eesti Pank emiteerida neli münti: 2eurosed mälestusmündid esimese üldlaulupeo 150. aastapäeva ja emakeelse Tartu Ülikooli asutamise 100. aastapäeva tähistamiseks, Johann Voldemar Jannseni 200. sünniaastapäevale pühendatud hõbemündi ja hansalinnade sarjas teise, hansalinn Viljandile pühendatud hõbemündi.

Müntide tehnilised detailid (meenemüntide nimiväärtus, suurus, kaal), tiraaži ja emiteerimise aja avalikustab Eesti Pank aegsasti enne müntide väljaandmist.

Ettepanekuid meene- ja mälestusmüntide vermimiseks saab Eesti Pangale teha igaüks, saates need meile veebilehe kaudu, e-posti või kirja teel. Kuni augusti lõpuni ootame ettepanekuid aastaks 2020 kavandatavate müntide kohta. Kõik saabunud ettepanekud vaatab läbi Eesti Panga kokku kutsutud nõuandev kogu, kelle eksperdihinnangu ja ettepanekute alusel teeb Eesti Panga juhatus otsuse, millised mündid vermitakse.

Meene- ja mälestusmüntide väljaandmise kava on avaldatud ka Eesti Panga veebilehel.