Mulk ta on ja mulgiks jääb

Lydia Koidula kirjutatud näidendi “Säärane mulk ehk Sada vakka tangusoola” Endla suvelavastus etendub autori lapsepõlvekodus, kus lavastaja Kaili Viidas meesteväega esietenduseks valmistub. Koidula koduhoov on juba iseenesest inspireeriv. “See on nagu väike Eestimaa džungel: suured kohisevad metsikuks kasvanud puud. Siin on romantiline ja ilus ning hea aura,” iseloomustab Viidas etenduspaika.

Huvi eesti tüvitekstide vastu viis lavastaja teatri- ja ärkamisaja algusaega, mil 1872. aastal valmis Koidula “Säärane mulk”. Mõte näidend elustada tekkis Viidasel kujutlusest ja soovist vana lugu uuesti üles ehitada. Kuigi lavastus jääb truuks Koidula sünnitisele, leiame tegelastes uusi iseloomuomadusi, mis tuntud näidendi asjatundjalegi teistsugusest küljest avavad. Tükk on sõnakeskne, huvitavate lauseehituste ja põnevate kujunditega, mis võib populaarsust kogunud visuaalteatri varju jääda.

Viidas leiab, et teatud näidendid kaotavad oma võlu, kui neid tänapäevaste vahendite ja uskumustega rekonstrueerida. “Tihtipeale tehakse lavastustes muudatusi selleks, et see vaatajale vastuvõtlikumaks teha. Minu eesmärk on aga publikule huvi pakkuda ja tuntud tükki vaid komakohtadega täiendada. Just see vana annab loole hinge. Kui kõik asjad nüüdisaegseks muuta, vähendame oma kultuuritunnetust,” räägib lavastaja.

Meestel tekivad hoopis teistsugused küsimused, mis on lavastamisprotsessi huvitavamaks teinud. Kaili Viidas

Endla lavastus on leidnud tasakaalu vana ja uue vahel, et tuua värskust Koidula teost muutmata. Ridade vahelt on üles leitud loomategelased, keda kehastavad muusikud ja tantsijad. See on tähtis element, mis tüki olustikku täiendab. Humoorikatel reklaamfotodel poseerivad näitlejatega aga tõelised loomad, kellega pildistamisel oli omajagu tööd.

Teatri loomingulise juhina on Ingomar Vihmar andnud Viidasele vabad käed. “Mulle endalegi ei meeldi, kui teised proove kontrollimas ja luuramas käivad. Sekkumine ei ole viisakas,” kommenteerib Vihmar. Loomingulise juhi sõnutsi on oluline vanad karakterid taas üle vaadata ja publikuni tuua. “Raamatut saab lugeda igaüks. Näitlejate mängitu on aga midagi muud,” leiab mees. End lavastuse proovidest eemal hoidnud Vihmar ootab huviga “Säärase mulgi” vastseimat lahendust, kus maskuliinne näitlejate grupp end eri tegelasteks muudab.

Uuslavastuses kehastavad Koidula tegelasi ainult mehed, jäädes truuks autoriaegsele teatrile. Viimastes proovides lavastust viimistleval Viidasel jagub meesteväele vaid kiidusõnu. “Muidugi on ette tulnud ootamatuid situatsioone. Meestel tekivad hoopis teistsugused küsimused, mis on protsessi huvitavamaks teinud,” selgitab lavastaja. “Nad on sõbralikud ja töökad, hea huumorisoonega, üksteist täiendavad. Mis kõige tähtsam, nad hoiavad mind.”

Viidase sõnutsi groteskne, ent kohati tõsine tükk toob publikuni Erastu Ennu, Männiku Märdi, Mäeotsa Peetri, Maie ja muud näidendi tegelased, kelle leiame Koidula aiast etenduste päevadel iga ilmaga.

Endla teatri näitlejate Ago Andersoni, Lauri Mäesepa, Sander Rebase, Meelis Rämmeldi ja Indrek Taalmaa kõrval mängivad lavastuses külalised Feliks Kark ja Tõnu Oja.

“Säärane mulk ehk Sada vakka tangusoola” esietendub Koidula muuseumi õuel täna õhtul. Etendused toimuvad juulis ja augustis.