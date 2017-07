Erich Meerja mälestuspink sündis saarepuust

Väike-Maarja raamatukogu direktor Irma Raatma ütles, et Erich Meerja pingi avamisega austatakse raamatukogu ja raamatukoguhoidjat. “30 aastat raamatukogus töötada pole just kõige lühem aeg. Seda enam, et Erich Meerja oli kohaliku kultuuriloo kandja ja selle looja,” lausus ta.

Raatma meenutas, et kui tuli mõte, et Erich Meerja pink passiks just Väike-Maarja raamatukogu juurde, läks aega pingimeistri leidmisega. “Neil olid kiired ajad. Saatus teeb aga spiraale. Inimene, kes selle raamatukogu ehitas, võttis kätte ja tegi ka pingi. Aitäh, Sven Kesler!” rääkis ­Irma Raatma.

Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla ütles, et mäletab Erich Meerjat oma lapsepõlvest ja kooliajast kui mustas ülikonnas valge särgi ja tumeda lipsuga pikka meest. “Temas oli austust, väärikust, siirust. See pink on austusavaldus inimesele, kes on omal ajal ja omal kombel mõjutanud väikemaarjalaste luge­mishuvi ja kultuuriväärtusi. Usun, et see pink on hea koht istumiseks, kirjanduse, kultuuri ja elu üle mõtisklemiseks või lihtsalt pilvede vaatamiseks,” arutles Kesküla.

Sven Kesler rääkis, et pink on tehtud Erich Meerja sünnikoha lähedalt Määri mõisast 2006. aastal lõigatud saarepuust. “See on kohalik puu ja kaua kuivanud, peaks kestma päris kaua. Saar on väga kõva puu nagu tamm ning tänapäevaste vahenditega on pink tehtud ilmastikukindlaks. Olen tulemusega rahul,” lausus pingi autor, kes on mööbli ja puutööga tegelnud 2013. aastast. “Just rustikaalsed vormid on mulle väga südamelähedased,” märkis ta.

Sven Kesler meenutas, et kohtus Erich Meerjaga viimati aastal 2001, kui too tutvustas Väike-Maarja raamatukogus oma uut luulekogu. “Ta oli tõesti väärikas mees. Püüdsin anda parima,” ütles pingimeister.

Irma Raatma märkis, et nüüd on pingiga tänatud Erich Meerja, aga Väike-Maarjas leidub teisigi sobivaid pingikohti. “Miks mitte panna Lurichile, Gavronskile, Leppikule ... Neid ikka jätkub,” õhutas ta edasi tegutsema.

Päike säras pingi avamise minutitel vihmasagarate vahel oma heldeimal moel. Rahvarõivais pisipiigad laulsid soojusest ja kevadest.

Kohe, kui rahvas oli pingi juurest läinud raamatukokku selle 111. sünnipäeva tähistama, tüürisid pingi juurde kaks noort jalgratturit ning istusid sinna oma poisijutte ajama. Küllap Erich Meerja olnuks selle üle rõõmus.



Väike-Maarja raamatukogu ees on nüüd Erich Meerja pink. Saarepuine ja toekas, elegantselt väärikas ja natuke tagasihoidlik. / Marianne Loorents