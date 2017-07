Vabadus ja uus aeg tulid Eestisse uute maitsetega

1990ndad oli see õnnis aeg, mis jäi ühtlasi minu enda järkjärgulise iseseisvumise aastatesse: teine elukümnend, 1990ndate alguses veel puha laps ja vanemate leival, lõpus aga juba tudeng ja töölkäija.

/ Erakogu

1990ndate algusest mäletan vähe: kasutusele tuli kroon, pärast nappuseperioodi hakkasid poelettidele ilmuma uued ja erilised «välismaakaubad», mida varem polnud saanud. Mehukatti (pildil), lahustuv puuviljatee, sakslaste pakendatud keeks, ja muidugi Löfbergs Lila kohv. See oli meie pere lemmik.

Keeksi ja puuviljateega oli muidugi see nali, et alguses sai seda uue vaimustuses proovitud, aga siis imbus kusagilt ka meie perre info, et see keeks on paras «keemiakeeks» – nii et kui alguses sõime seda õhinaga ning pakkusime külalistelegi, siis mingil ajal jäi too küpsetis soiku ning lauale jõudis muu toidus.

1990ndatel hakkas laienema ka külmutatud toiduse valik, mis tegi ema(de) elu kindlasti lihtsamaks: igasuguseid külmutatud pihve ja kalapulki sai ka soojendama hakatud. Ma ei söönud kalapulki vahepeal umbes kümne aasta jooksul – vist 2015 proovisin neid korra taas, aga kohutavalt maitsetud olid need –, aga 1990ndatel olid need uudsed, neid sai praadida pannil või mikrolaineahjus ning majoneesiga süüa.

Veel on mul 1990ndate algusest (või jällegi 1980ndate lõpust) meeles selline asi nagu kartulisiirup. See oli magus ja kasutasimegi seda siis, kui suhkrut saada ei olnud, suhkru asemel näiteks küpsetiste magustajana. Hiljem ei ole ma seda enam kusagil näinud, aga tookord see isegi maitses pisut.

Kodu lähedal asuvas asulas, kuhu tuli minna põhikooliõpingute ajal, sai osta burgerit – nüüd öeldakse selle kohta «vanakooli burks»: selline kergelt nätsa kukkel, vahel juust, suur pihv, kapsasalat ja burgerikaste.

Olen tagantjärele mõelnud, et tegelikult see burks oli tehtud vist ju kohalikust toorainest, meie tavapärasest toidukraamist, käepärastest materjalidest nagu muu toitki – selles mõttes oli see suht-koht aus kraam.

1990ndate lõpu poole tekkis burksibrände muidugi rohkem: Tallinnas, kus tookord elasin-õppisin-töötasin, jõudsin päeva lõpus keha kinnitama vahel harva McDonald’sisse, aga sagedamini Nehatusse, kus olid taskukohasemad hinnad. Päev oli pikk ja tihe: algul loengud, siis töö (töötasin alates 1. kursuse kevadest), ning õhtul oli teinekord see burks ainus toit päeva jooksul. Krista, 1979

Burgeriputkad kujunesid väga popiks

Raudse eesriide paotudes muutus popiks ka nn läänelik söök või pigem see, mis läänelik tundus. Poodi ilmusid müüki sellised tooted nagu fooliumpakendis Saksa keeksid ja erinevad pastatooted, millest kuuma veega enneolematuid roogi sai valmistada.

Tegelikult olid keeksid igavese säilivusega keemia, kuid toona oli šikk neid külla minnes kaasa viia, uued maitsed tundusid peened. Nimetatud pastaroad olid aga ebaproportsionaalselt kallid ja neid sai ülikooli ajal endale lubada ehk paar korda kuus.

Esimesed tänavatoidud olid putkades müüdavad rasvased pitsad ja suure saiakukli sisse moodustatud hiiglaslikud hamburgerid. Hamburgeri vahel oli tavaliselt suur kotlett, salatiks sibul, tomat, mõnes putkas ka Kevade salat vms, kastmeks hapukoore-ketšupi-majoneesi segu.