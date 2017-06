Kunstisuvi saabus ajatu rahvuslikkusega

Eesti moekunstnike ühenduse rahvuslikus stiilis moenäituse «Olen eestlane» kuraator Anu Hint (esiplaanil) selgitas, et Albu mõisasse jõuab vaid osa näitusest, nii-öelda kogukamad ja mahukamad rõivad. Kergemad rõivad lähevad tema ütlust mööda juuli keskpaigas Kanadas avatavale näitusele.

Näituse iseloomustuseks sõnas Hint, et see on mood, mida kuskil mujal maailmas ei näe. «Selliste rõivaste loomiseks peab olema eestlane. Need rõivad on ajatud, sest neil puuduvad kiirmoele omased mõjutused,» selgitas ta.

Hint täpsustas, et tegemist pole rahvarõivaste, vaid ikkagi rahvuslikest motiividest inspireeritud loominguga, kus näeb nii käsitsi tehtud tikandeid, digitrükki, siiditrükki, lapitehnikaid, silmuskudumist, aga leiab ka triibukanga ootamatut ja toredat kasutust.

Anu Hindi töödest jõuavad näitusele fotod, millel on rahvuslik moeloome sajandivanuste käsitöövaipade taustal, samuti üks asümmeetriliselt käsitsi tikitud keskaegsete mustritega villane keep.

Hindi kinnitusel on iga töö omaette kunstiteos ning üht-kaht erilisemat esile tuua polegi võimalik.

Rõivamudelite autorid on Ainikki Eiskop, Anu Stranberg, Diana Denissova, Ingrid Pajo, Juta Piirlaid, Katre Arula, Küllike Tuvikene, Lembe Maria Sihvre, Lee Reinula, Mari Aakre, Marilin Sikkal, Monika Kisand, Piret Pup­part, Triinu Pungits. Ehete autor on Anna-Helena Saarso.

Albu mõisas on näituse 24. väljapanek. Alates 2009. aastast, kui Tallinnas Hobusepea galeriis seda koos temaatiliste vanasõnadega esimest korda nägi, on näitus olnud ka näiteks Shanghais EXPOl, Moskvas Beljajevo galeriis, Soome käsitöö muuseumis, Astanas Kulanshi galeriis, Minski kaasaegse kunsti keskuses, samuti Vitebski raekojas.

KOMMENTAAR

Aune Suve-Kütt

näituse külastaja

Mulle kui rahvakultuuri austajale ja käsitööd tegevale inimesele oli see põnev ja tore näitus. Eks Albu mõisa kunstisuved ole olnud kõik omanäolised, aga seekordne näitus meeldis mullegi väga.

Need Eesti kunstnike rahvuslike motiividega rõivad pakkusid omajagu üllatusi ja avastamisrõõmu nii tehnikate kui ka ettekujutuse poolest.

Üks asi ongi visuaal, aga näiteks Katre Arula autoritehnikat kohe kindlasti järele teha ei oskaks, põnev oli ka triibumustris kootud kleit. Meelde jäid veel aplikatsioonid ja kasutatud ruudutehnika.

Aga kindlasti on näitus põnev neilegi, kes käsitööga nii tihedalt kokku puutunud pole.