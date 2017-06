Mõisasaalis kõlavad saarerahva pillid

Kui esimesed kaks suvelaagrit on tutvustanud Eesti arhailist väikekannelt, siis laagri korraldaja, mittetulundusühingu Rakuke juhatuse liige Leila Joosepson ütles, et sel korral on peaesinejaks müstiline Hiiu kannel. «Hiiu kannel on poogenkeelpill, mille keeled on valmistatud hobuse sabajõhvidest. Seda tüüpi «kandleid» mängiti traditsiooniliselt Vormsil,» selgitas ta.

Joosepsoni teada on Eestis viimastel aastatel tekkinud hulganisti Hiiu kandle huvilisi nii harrastusmängijate kui ka esinejatena.

Üks Eesti kuulsaim Hiiu kandle meesduo Puuluup lõpetab selleaastase kandlelaagri oma kontserdiga mõisa saalis laupäeval kell 19. Nende soojendusbändina astuvad ühe ühislooga lavale kõik laagris osalenud Hiiu kandle ja väikekandle meisterdajad ja mängijad.