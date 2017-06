Hoburakendivõistlus ootab Olustverre tuhandeid pealtvaatajaid

Iga päev alustatakse kell 10. Täna võisteldakse koolisõidus, laupäeval on kavas maraton ning pühapäeval selguvad pärast täpsussõitu kõigi kolme ala karistuspunktide liitmise järel üldvõitjad. Raja on teinud üks maailma paremaid oma ala asjatundjaid, Poolast saabunud Marek Zaleski.

Hobused ja ponid

Korraldaja Hillar Talts avaldas lootust, et Olustverre tuleb rakendisõitu vaatama tuhandeid inimesi. Tema arvates peaks publikule kõige rohkem põnevust pakkuma laupäev ja pühapäev. Maratonis läbitakse kiiruskatseid maastikutakistustel ning täpsussõidul peavad hobused võimalikult täpselt läbima koonustel takistused.

Eesti Ratsaspordi Liidu kodulehe andmetel istub rakendisõidu puhul kutsar kaarikul, mille ette on rakendatud üks, kaks või neli hobust või poni. Kutsaril on abiline, kes teda kõigiti aitab, näiteks maratoni ajal ripub vankri taga ja hoiab seda kurvides tasakaalus.

Lisaks Eesti esindajatele osalevad Läti, Leedu, Poola, Soome ja Norra sportlased. Soome rakendisport on maailma tipu lähedal: mullu oli üks põhjanaabrite sportlane maailmameistrivõistlustel viies. Hillar Talts arvas, et eestlased suudavad välismaalt saabunutega võrdväärselt võistelda.

Kõrgel tasemel võistlus

Nimetatud võistlust peeti Olustveres juba mullu. Hillar Talts ütles, et kuna tookord saadi korraldamisega kenasti hakkama, tehakse seda tänavu juba kõrgemal tasemel ning sportlased koguvad punkte maailma edetabelisse. Koostöös Postimehega tehakse eeloleval laupäeval ja pühapäeval Olustvere võistlusest ka otseülekanded, mida saab vaadata Postimehe veebist.

Võistluste korraldajate pressiteate kohaselt on enim osalejaid hobuste üherakendite 3* tasemega võistlusklassis. Kohal on kõik Eesti paremad üherakendisõitjad eesotsas Ülar Raudsepa, Urmas Saksa ja Eve Haggiga. Tugevamatest välissportlastest osalevad soomlanna Talvikki Järvinen ja poolakas Sebastian Bogaczi. Valitsev Eesti meister Riina Rõa stardib ponide üherakendite arvestuses, kus konkureerib nelja Soome võistlejaga.

Kohtunike kogus on esindatud Eesti, Poola, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Tšehhi, Valgevene ja Venemaa. Peakohtunik Stefan Kesiczky Poolast osaleb septembris ka Sloveenias Lipicas korraldataval paaride MM-il. Apellatsioonikomitee president on tšehh Jiri Kunat, kes omakorda on kohtunik tuleva aasta maailmamängudel.

«Olustvere vana mõis on sellise võistluse korraldamiseks suurepärane koht. Siin on palju alleesid, kus omal ajal sai krahv tõldade ja kaarikuga ringi kihutada. Olustveres on ju ka rakendite muuseum,» rääkis Hillar Talts. Tema sõnutsi on ala Eestis veel üsna tundmatu, aga kogub kiirelt populaarsust. See-eest Kesk- ja Lääne-Euroopa kuningakodades ning aadlike hulgas on see alati populaarne olnud. Algul sõitsid mehed niisama tõllaga, hiljem hakkasid omavahel mõõtu võtma. Näiteks Suurbritannia prints Philip on olnud tuntud rakendisportlane.

Selleks, et rohkem pealtvaatajaid kohale meelitada, on Olustveres paralleelselt rakendisõiduvõistlusega eilsest homseni kontserdid ning kõigil päevadel on telgis avatud kõrts. Täna kell 20 astuvad üles Toivo Asmer ja Merle Lilje ja homme esineb ansambel Dolce Vita Wilde Ride.