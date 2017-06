MTA: esmaspäeval on eraisiku tulumaksu juurdemaksmise tähtaeg

Maksu- ja tolliameti teenindusosakonna juhtivspetsialisti Hannes Udde sõnul on enne tähtaega vaid üksikud inimesed juurdemakstava tulumaksu tasunud, kuid kindlasti on soovitus seda veel enne tähtaega teha. „Hilisem tasumine toob automaatselt kaasa intresside tasumise kohustuse, mis makstavat summat veelgi suurendab,“ ütles Udde.

„Kui on ette teada, et tähtaegne tasumine võib olla raskendatud, siis soovitame igal juhul oma võlg ajatada. Kui ajatatav maksusumma jääb alla 20 000 euro ning maksegraafik on kuni 12 kuud, siis on võimalik võlg ajatada automaatselt e-maksuameti/e-tolli kaudu,“ lisas Udde.

Maksuvõla ajatamisel väheneb intress poole võrra ning ajatamistaotluse käik on sealsamas e-maksuametis/e-tollis ka jälgitav. Reeglina kuvatakse palve tasumisgraafik kinnitada juba peale taotluse lõplikku esitamist.

Inimestele, kes tegelesid ettevõtlusega (FIE), kes said välistulu ja kasu vara võõrandamisest, on tulumaksu tasumise ja tagastamise tähtaeg 2. oktoober. Selleks kuupäevaks tuleb tasuda tulumaksu üle 16 000 inimesel summas 29,4 miljonit eurot.

Seni on üle 1200 inimese esitatud deklaratsioonid veel kontrollis. Nende deklaratsioonide alusel kuulub eeldatavalt tagastamisel üle 300 000 euro, tagastamise tähtaeg on 2. oktoober.