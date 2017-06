Kindlustus: ärge jätke autos asju nähtavale

Tänavu on If Kindlustus sõidukite purustatud küljeklaaside eest hüvitanud üle 59 000 euro, mis teeb ühe lõhutud küljeklaasi kahju suuruseks üle 500 euro.

If Kindlustuse sõidukikahjude grupijuhi Martin Kuke sõnul on auto küljeklaasi lõhkumise põhjuseks nii hinnalised kui ka üsna tähtsusetuna tunduvad asjad, mida on lihtne ja kiire kätte saada. Auto tagaistmele jäänud jope või poekott võib vargale olla piisav põhjus, et autoklaas purustada.

„Palume eriti suveürituste saginas inimestel sõidukist lahkudes salong kriitilise pilguga üle vaadata, et midagi nähtavale ei jääks. See on minutite küsimus, kui autosse ununenud telefon, rahakott või muu varga tähelepanu köitnud ese autost varastatakse. Kotid ja suuremad asjad tuleks lukustada pakiruumi ning väiksemad asjad, isegi GPS-seadmed, kaasa võtta või peita kindalaekasse,“ lisas Kukk.

Sõiduki küljeklaasi lõhkumisest ja kaduma läinud asjadest tuleks koheselt teavitada politseid hädaabinumbril 112. Katkine küljeklaas vahetatakse If Kindlustuse kasko kliendile ilma omavastutuseta lähima koostööpartneri juures, nimekirja leiab aadressilt www.if.ee või helistades Kindlustustelefonile 777 1211.

Kui asjad varastatakse kindalaekast või pagasiruumist ja kodune vara on kindlustatud If Kindlustuses Koguriskipaketiga, siis hüvitatakse ka varastatud esemete maksumus kuni 1000 euro väärtuses.

Nõuanded, kuidas ennetada autosse sissemurdmist:

• Sulge alati autouksed. Isegi korraks autost eemaldudes aktiveeri autoalarm.

• Ära unusta autosse väärtuslikke esemeid. Ka mõneks minutiks autost lahkudes võta alati kaasa telefon, rahakott ja muu väärtuslik. Spordi- või poekott pane tagaistmelt pakiruumi, soovitavalt juba enne parklasse sõitmist.

• Sulge autoaknad täielikult. Õhuvahe tõttu võib mõnedel sõidukitel salongianduri tundlikkus väheneda ja see jätab varastele rohkem aega tegutsemiseks.

• Hoia autosalong puhas – ka tühi kott või suitsupakk võib vargale paista atraktiivsena, et autoaken purustada.

• Teisaldatavad navigatsiooniseadmed võta kaasa, pane kindalaekasse või istme alla.

• Pargi hea nähtavusega ja valgustatud kohta, et auto ei jääks aedade, põõsaste või suurte autode varju.

• Kui märkad enda või kellegi teise auto ümber kahtlast tegevust, teavita politseid.