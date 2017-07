Indias saatsid pulmapeol pärnulannasid turvamehed

“Mulle tundus, et see nädal aega pidu on mõeldud peigmehele, kõik õnnistamised ja tseremooniad. Olime pulmas kahel viimasel päeval, aga pruuti nägime alles viimase päeva hilisõhtul,” täiendas Piirman muljeid lärmakast peost, kus peigmees liikus hobuse seljas läbi tiheda rahvahulga pulmamajani, kus peiu ja pruudi pere tutvusid, vahetasid kingitusi ja guru neid õnnistas.

Tava järgides riietusid eestlannad sarisse, mille peolekutsuja neile laenas, ja kohalikud naised aitasid nelja-viie meetri pikkuse ja meeter laia siidist riidelaiu ümber keha mässida nii, et jalad oleksid kaetud ja teine kangasiil ulatuks kombekalt seljale.

“Olime väga uhked ja mina tundsin ennast peaaegu nagu Inglise kuninganna, sest ma pole vist nii kaunis kunagi varem olnud. Sari oli väga mugav,” seletas Tooman rõõmsalt, nagu kannaks ta nüüdki veel India naise rahvuslikku rõivatükki.

Pulma kutsunud kolleeg pani kaht kaunist valgenahalist blondiini kaitsma kolm turvameest ja manitses Helit-Maritit, et nad omapäi välja ei läheks. Turvamehed olid tasemel, hoidsid rahvarohkes peoseltskonnas silma peal eestlannadel, kes tundsid ennast olevat sattunud Bollywoodi filmi, kus jagub laulu, tantsu, sädelust.

“Meil oli mure, mida kinkida. Valmistasin rahapuu, kasutasin käepäraseid vahendeid: penoplasti, kangast, õunapuuoksa. Vahetasime dollareid ja riputasime need konksukeste külge. Juurde rääkisime loo, et praegu on see väike puu, aga soovime, et teil oleks raha ja õnne ja puu muudkui kasvaks. Siis küsiti, kas see on Eestis traditsiooniline pulmakink,” jutustas Piirman.

Valge inimene pulmas toob õnne, usuvad hindud. Sellel paaril peaks õnne olema kuhjaga.

Paari meetri pikkune joogatudeng Sten Kapten on lühikesekasvuliste hindude hulgas nagu filmitäht, kellega koos tahetakse ennast pildistada. Populaarne oli Marit Piirmangi, kellega taheti pidevalt selfit teha. Noor naine suhtus sellesse mõistva naeratusega isegi siis, kui jäädvustamiseks paluti kasutada tema enda telefoni.

Piirman jäädvustas muinasjutulised kaadrid Taj Mahalist, mille ehitamist alustati 1632. aastal. Samal aastal avati Tartus ülikool.

Gurukula Kangri ülikooliga kohtumisi planeerides selgus, et lennuk jõuab New Delhisse varahommikul ja alles öösel saab sealt rongiga edasi sõita. Piirman ja Tooman otsustasid omal käel tellida päevatäiteks tuuri Agrasse, et näha oma silmaga üht seitsmest maailmaimest. Aga väljalend viibis, sest Helsingis sadas mõistusvastaselt kevadlund ja lennuki tiibu puhastati kaua jääst.

“Nutumaik oli suus, kui läksime oma kohvritele järele ja mõtlesime, et mis seal ikka, eks me oleme rongi minekuni Delhis. Lend ju hilines ja meie tellitud transfeer Taj Mahali ekskursiooni alguspaika on nagunii tühistatud, aga siis tuli taksojuht ja ütles, et saame minna,” meenutas Piirman silmade särades. “Meil ei ole ju nii, et ekskursioonibuss ootab, kuni keegi jõuab poolteist tundi hiljem kohale.”

Valgest marmorist kaunitar helesinise taeva taustal pakkus lummavat vaatepilti. Rajatist ümbritsevas aias on veesilmad, purskkaevud ja liivakivist ehitised, mis järgivad kompleksi sümmeetrilisust. Väljas oli meie mõistes ülipalav – 40 soojakraadi – ja Indias oli lõppenud turismihooaeg ning giid seletas naistele, et neil vedas, sest hooajal on ehitismälestise juures inimmassis liikuda peaaegu võimatu.