Kadrina maanaised peavad oma poodi

“Kui öeldakse “maanaiste selts”, siis mõeldakse, et on tugevad vanad maanaised, kel mitu paari villaseid sokke jalas. Kui ütlen, et mina olengi maanaiste seltsist, siis ollakse üllatunud,” räägib nooruke õbluke Helena Mägi, kelle igapäevatöö on juhatada Kadrina rahvamaja.

Aasta eest asutas ta koos Külli Münteriga Kadrina Maanaiste Seltsi ning poole aasta eest, advendiajal, avati pood, kus kaubeldakse käsitööga.

“Ma loodan, et selliseid kohti tuleb Eestis juurde. Et tulevadki noored ja tahavad teha selliseid asju. Mulle tundub, et praegu minnakse tagasi taimeteaduste juurde, ise tehtud asjad muutuvad populaarsemaks,” kõneleb Helena Mägi.

Nõnda on Kadrina Maanaiste Seltsi kaupluses riiulitel ja seintel kohalike endi valmistatud asjad: küünlad, kaardid, kõrvarõngad, seebid, sallid, sokid, vaibad, kaelakeed, ravimtaimeteed.

“Tahame võimalikult palju Kadrina rahvariidetriipu kasutada – tulekul on rahvarõivakangast kikilipsud. Olemas on juba kõrvarõngad, mansetinööbid ja prossid, kus Kadrina triip on äratuntav,” selgitas igapäevane müüja Krista Kalm.

Kui kliendid avaldasid soovi, et poest võiks käsitööleiba saada, tellis Krista kahelt kohalikult leivaküpsetajalt mitut sorti pätse. “Ostetakse väga hästi, eile müüsin üle 30 leiva,” ütleb Krista.

Hästi ostetakse ka näiteks värvilisi villaseid sokke – ka Kadrina triipu sokke. “Ei pea poest made in China’t ostma. Palju ostetakse kingituseks,” räägib Krista. “Võib öelda, et Marina Kaljurand on meil püsikunde. Ta ütles, et meil on hinnad nii odavad. Mina seepeale ütlesin talle, et ütle ette, kui tuled, siis tean hindadele ühe ette kirjutada.”

Krista ongi see, kes iga päev, pühapäev välja arvatud, poes kundesid teenindab. Helena ütleb, et Krista on nende ingel. “Kui teda ei oleks, siis me poodi ei peaks. Oma tööde kõrvalt me ilma Kristata seda ei teeks.” Krista aga rehmab käega ja lausub, et on vaid vabatahtlik ja tavaline müüja.

Igatahes ei istu naine poes, käed rüpes, vaid on hakanud ka ise heegeldama.

“Olen juba mitu enda heegeldatud ümmargust vaipa maha müünud. Nii et vana karu pannakse ka tantsima,” kõneleb ta naerdes.

Suvel plaanivad Kadrina maanaised teha oma üüritaval pinnal remonti, selleks on nad LEADER-ist toetust saanud . “Tahame teha siin koolitusi ja töötubasid, äratada taas ellu maalähedane toimetamine ja eluviis,” selgitab Helena.

Maja otsas olevasse ruumi, kus pikka aega oli kasutatud rõivaste pood, kavatsetakse sisse seada kohvituba.

Kangasteljed seisavad juba praegu nurgas ja mõnedele puudu olevatele juppidele on tellimus sisse antud. “Noored tunnevad huvi, millal saaks juba neil kuduma hakata,” ütleb Krista.